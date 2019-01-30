7 причин пить красное вино

Красное вино — это не обычный алкогольный напиток, от употребления которого будет только вред. Безусловно, даже красное вино должно употребляться в умеренных количествах, при злоупотреблении вреда от него будет больше, чем пользы. Красное вино помогает бороться с инфекциями, защищает от ряда хронических заболеваний и приносит положительный эффект еще по нескольким направлениям.

Помогает бороться с инфекциями

Красное вино является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают в борьбе с инфекциями, предотвращают заболевания. Эти антиоксиданты освобождают тело от свободных радикалов, таким образом предотвращая опасные болезни, в том числе и рак, в частности сильный эффект отмечен против рака молочной железы.

Снижение уровня плохого холестерина

При употреблении красного вина в теле снижается уровень плохого холестерина, он забивает артерии, которые относят кровь к сердцу и от него, именно так случаются сердечные приступы.

Красное вино очищает артерии и обеспечивает беспрепятственный кровоток, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поддержка сердца

В красном вине содержатся особые антиоксиданты под названием полифенолы, они отвечают за поддержание гибкости кровеносных сосудов, предотвращают образование тромбов, которые создают опасность для здоровья и угрозы для жизни. В сочетании со снижением уровня плохого холестерина эта является значительным вкладом в здоровье сердца.

Нормализация уровня сахара в крови

Красное вино помогает контролировать уровень сахара в крови. Употребление этого напитка стимулирует выработку инсулина, а также белка, регулирующего уровень глюкозы в крови.

Улучшение памяти

В составе красного вина присутствует ресвератрол, это вещество повышает мощность головного мозга. Ресвератрол поддерживает хорошую память, а также предотвращает образование бета-амилоид белка, это своего рода бляшка, которая обнаруживается в мозге пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Таким образом, красное вино также предотвращает неврологические расстройства.

Содействие в похудении

Тело преобразовывает ресвератрол из красного вина в соединение пикеатаннол. Это фенольное соединение предотвращает рост жировых клеток в теле, оно перекрывает пути, которые необходимы жировым клеткам для роста и размножения.

Предотвращение рака

Содержащийся в красном вине ресвератрол находит и уничтожает раковые клетки, не дает им развиваться и образовывать опухоли. Употребление небольшого количества красного вина несколько раз в неделю снизит вероятность онкологического заболевания.