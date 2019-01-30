Первые вестники высокого сахара в крови

В начале января Всемирная организация здравоохранения представила перечень из десяти главных угроз для здоровья людей в 2019 году. По понятным причинам на первое место рейтинга ученые поставили загрязнение воздуха, а вот на втором оказались неинфекционные заболевания, в число которых входит и сахарный диабет. Надо отметить, что человек может пребывать в уверенности, что у него нет проблем с сахаром в крови, до тех пор, пока не попадет на прием к специалисту и не сдаст необходимые анализы. Однако существуют симптомы, которые могут указывать на слишком высокое содержание глюкозы в организме.

Постоянное чувство голода

Если уровень сахара в крови повышен, глюкоза плохо усваивается организмом и практически не поступает в клетки. В результате человек постоянно испытывает чувство голода.

Быстрая утомляемость

Поскольку глюкоза — основной источник энергии — не воспринимается организмом, человек начинает терять силы и быстро утомляется. Причем чувство усталости в данном случае может вызвать даже самая несущественная физическая нагрузка — например, поход в магазин за углом или подъем по лестнице на второй этаж.

Частые походы в туалет

Дело в том, что почки человека с повышенным уровнем сахара в крови пытаются очистить организм от этого вещества, но не могут пропустить его через себя. Тогда организм растворяет «лишнюю» жидкость в крови, уравнивая количество глюкозы. В результате человек испытывает частые позывы к мочеиспусканию.

Постоянное чувство жажды

Поскольку на растворение глюкозы в крови организму требуется большое количество жидкости, человек начинает ощущать постоянную сухость во рту и жажду, которую очень трудно утолить.

Инфекции мочевыводящих путей

При повышенном уровне сахара в крови и мужчины, и женщины становятся менее устойчивыми к инфекциям мочевыводящих путей. А у женщин проблемы с сахаром могут привести и к развитию ряда гинекологических заболеваний.

Сухость кожи

О повышенном количестве сахара в крови может говорить и сухость кожных покровов, особенно на ногах. Все дело в дефиците жидкости, который возникает в организме из-за необходимости растворять глюкозу. Кроме того, к «высыханию» кожи приводят нарушения в работе потовых желез, которые возникают в результате повреждения нервных окончаний.

Рассеянность

Обезвоживание организма постепенно ведет к тому, что человек теряет способность концентрироваться. Как следствие, пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови становятся более рассеянными.

Ухудшение зрения

Вследствие нарушения водного баланса в организме у человека ухудшается зрение.

Длительное заживление ран

Глюкоза, присутствующая в крови в большом количестве, задерживает лейкоциты, не давая им прилипнуть к внутренней стороне кровеносных сосудов, поврежденных при порезе. В результате раны и ссадины на коже человека, страдающего нарушением уровня сахара в крови, заживают намного дольше.

В заключение надо отметить, что наличие данных симптомов вовсе не говорит о том, что вы больны сахарным диабетом, но указывает на необходимость обратиться к врачу и взять уровень сахара в организме под контроль.