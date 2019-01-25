Эксперты рассказали, как правильно ходить

Говорят, движение — жизнь. А почему? Может быть, это просто уловка, чтобы разгрузить дороги от пробок и призвать жителей мегаполисов передвигаться на своих двоих или на велосипеде? На самом деле — нет. Ходить пешком действительно полезно. Эксперты помогли «ВМ» разобраться в банальном, на первый взгляд, вопросе: как правильно ходить.

Если до работы недалеко, у москвичей есть много вариантов, как добраться: взять в прокат велосипед или электросамокат, доехать на автобусе, потолкаться в пробке на личном автомобиле. Вариант дойти пешком выбирают немногие, а зря. Вы потратите чуть побольше времени, возможно, слегка устанете, но тем самым вы, можно сказать, спасете себя.

— Если вы будете хотя бы 40 минут в день ходить пешком, это уже поспособствует снижению риска возникновения инфаркта, — отметил главный врач городской клинической больницы №1 им. Пирогова Алексей Свет.

Длительные прогулки по тротуару вдоль Третьего транспортного кольца — это, конечно, не самое полезное занятие, однако в каждом районе города есть тихие озелененные места: скверы, парки. Через них в том числе можно прокладывать и маршрут на работу. Дольше, зато приятно и полезно: много кислорода, мышцы в тонусе. Продолжительные прогулки можно считать серьезной аэробной нагрузкой, которые помогают сбросить лишний вес.

Как и в любом деле, которое потенциально полезно, неправильный подход и незнание техники ходьбы может привести к обратному эффекту. Казалось бы, что может случиться? Это же просто прогулка, а не бег с препятствиями, не акробатический этюд. Константин Воланин работает горным гидом в Приэльбрусье, и как никто другой знает, что страдает при ходьбе в первую очередь.

— Колени, — констатирует гид. — Особенно при неправильном спуске. Человек вроде бы идет по достаточно ровной тропе, уклон небольшой. Но идет он долго и на прямых ногах, каждый шаг "плюхаясь" на пятки. После двухчасового спуска даже молодые люди порой жалуются на боль в коленях. Когда идешь на спуск, колени необходимо держать в слегка согнутом состоянии постоянно, чтобы они выполняли роль амортизатора.

Помимо этого, необходимо подобрать удобную обувь для ходьбы. К примеру, постоянное хождение «на шпильках» — прямой путь к поперечному плоскостопию. Обувь не должна быть слишком узкой и сдавливать ногу. Для продолжительных прогулок можно надевать специальные кроссовки для джоггинга — бега трусцой. Они имеют покатую подошву «лодочкой».

Зимой все сложнее. Лед на тротуарах — не редкость, а на работу все торопятся точно так же, как и летом. Обычно с наступлением зимы в травмпунктах нет отбоя от «клиентов». В случае с гололедицей есть средства «активной» и «пассивной» безопасности. В первую очередь, не нужно ломиться, сломя голову. Передвигаться следует мелкими шажками, ногу ставить на всю стопу, а не на пятку: чем больше пятно в контакте, тем меньше вероятности поскользнуться. Руки прочь из карманов! Это ваша главная страховка, не сможете подставить руку при падении — подставите нос или затылок. Если уж начали падать, сгруппируйтесь, если успеете слегка присесть — замечательно.

Теперь про обувь. Шпильки — ни в коем случае. Все туфли на высоком каблуке на зиму лучше убрать подальше в шкаф. Кеды с абсолютно плоской подошвой послужат не лучше. Посмотрите на зимние автомобильные шины и сравните с летними. Первые — рельефные, вторые — гладкие, лишь с бороздками для водоотведения. Так же и с обувью. Сейчас в магазинах продаются специальные «кошки» для хождения по льду в городе. Если не боитесь выглядеть странно, вполне можно использовать их.