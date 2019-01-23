5 причин пожелтения зубов

Почему истончается белая эмаль

Причина №1

Иногда лучше не верить врачам, а прислушаться к здравому смыслу. Совет полоскать рот как можно чаще, а тем более, с разными средствами, содержащими кислоту — вредный. Слюна имеет необходимый pH-баланс для зубов, и она вымывает лишнюю кислоту и остатки пищи.

Причина №2

Вы едите много кислых овощей и фруктов. Они безусловно необходимы организму, но салат из помидоров, заправленных уксусом, съеденный с красным вином, потом лучше запить простой водой.

Причина №3

Пожелтению зубов могут способствовать некоторые газированные напитки, чай, кофе. Пейте их быстро или через трубочку.

Причина №4

Пора отказаться от дурной привычки. Химические вещества в сигаретах и трубочном табаке разрушают эмаль, а также уменьшают производство слюны и вредят деснам.

Причина №5

Многие просто забывают о гигиене рта. Помимо читки зубов утром и вечером, необходимо пользоваться зубочистками, зубной нитью или ирригатором. Кстати, зубы чистить надо аккуратно, без нажима и качественной пастой, иначе вы просто стираете эмаль. Ну, и, не забывайте дважды в год посещать стоматолога.