Как инсулин влияет на лишний вес

Алена Парецкая, врач-педиатр

Многие знают, что определенные гормоны организма влияют на метаболизм и набор веса. Одним из самых известных гормонов, активно участвующих в обмене жиров и углеводов, является инсулин. Его нехватка тесно связана с развитием диабета, но нарушение метаболизма гормона даже без диабета может грозить лишним весом. Если количество гормона резко повышается, человек стремительно толстеет, но почему? Давайте разбираться.

Что мы знаем об инсулине

Если говорить строгим научным языком, инсулин относят к пептидным (белковым) гормонам. Его создает поджелудочная железа, чтобы организм мог контролировать уровень сахара (точнее, глюкозы) в плазме крови. Это самый изученный из всех гормонов, хотя до конца его действие и эффекты относительно тканей и клеток всего тела так и не изучены. Многие ранее бытовавшие понятия на сегодняшний день пересмотрены, не утихают споры относительно его роли как при диабете, так и в отношении набора и потери веса.

Если говорить об основном его эффекте, он работает как проводник глюкозы внутрь клеток: без инсулина глюкоза, сколько бы ее ни было в крови, внутрь клеток пройти не может. Без глюкозы клетки голодают, и это особенно отчетливо видно при сахарном диабете, когда на фоне дефицита гормона человек резко худеет.

Инсулин — это умный гормон, его концентрации повышаются пропорционально повышению в крови уровня глюкозы. И таким образом он не позволяет глюкозе копиться в плазме, немедленно отправляя «сахарок» клеткам. Причем он будет это делать даже в тех случаях, когда клетки не голодные. Тогда избыток глюкозы начинает запасаться в закромах, трансформируясь в гликоген печени и мышц (запасная форма глюкозы, своего рода резервное топливо на случай голодовки); гликогена хватает в среднем на сутки. Когда гликогеновые «склады» заполнены под завязку, их содержимое переходит в жиры.

Если инсулина много

В здоровом организме все сбалансировано, инсулин выделяется строго по необходимости, когда вы едите сладости, чтобы покормить сладким все клеточки тела. Но иногда бывают и проблемы, когда инсулина образуется слишком много. Такое состояние врачи называют «гиперинсулинизм». Для него типично резкое колебание сахара в крови с формированием гипогликемии (очень низкий уровень глюкозы). При этом пациенты ощущают слабость с сонливостью, внимание плохо концентрируется, тяжело работать. На фоне низкого уровня глюкозы может резко подскакивать давление, страдает кровообращение мозга, он голодает и плохо работает. Люди с низким уровнем глюкозы плазмы раздражительны и агрессивны, могут быть нервными.

Если инсулин повышен длительно, начинает прогрессировать атеросклероз сосудов, происходит образование на стенках артерий «жирных» бляшек. Кожа становится сальной, часты прыщи, перхоть на голове, а затем набирается и избыточный вес, достаточно быстро приводящий к ожирению, если вовремя не принять мер. В организме возникает опасное состояние — инсулиновая резистентность, при которой клетки становятся «глухими» к сигналам инсулина. Тогда железа синтезирует все больше и больше инсулина, что подстегивает набор веса.

Откуда лишний вес?

Ученые склонны считать, что избыток инсулина и набор веса связаны. Избыток гормона приводит к тому, что глюкозу, которая находится в плазме, инсулин буквально силой заталкивает внутрь клеток, и избыток энергии, образованной при сжигании лишней глюкозы, клетки переводят в жиры. Эти лишние жиры складываются в адипоциты (это научное название жировых клеток под кожей и вокруг внутренних органов). Каждая жировая клетка под завязку заполняется жиром, а она способна растягиваться до десяти и более раз.

Главным виновником этого состояния считают избыток углеводов в питании и любовь к сладкому. Если представить схематично набор веса при избытке инсулина, это выглядит так:

Если следовать логике, сокращение поступления простых углеводов (сахара и сладостей), уменьшение объема сложных углеводов в рационе снижает уровень инсулина и синтеза жиров, что помогает поддерживать стройность. Но важно подчеркнуть, что углеводы нужно сократить, но не совсем от них отказаться!

Исследования роли инсулина в наборе веса продолжаются, но то, что проблема изначально связана с нерациональным питанием, ясно уже сейчас.

Важные моменты, о которых нужно знать

У многих может сложиться мнение, что употребление любых углеводов грозит лишним весом и избытком инсулина. Но это не совсем верно. Если это здоровый человек, который правильно питается, а не постоянно жует плюшки и конфеты, уровень инсулина повышается сразу после приема пищи (завтрака, ужина или обеда), причем ненадолго. Это нужно для усвоения глюкозы, инсулин покормит клетки и немедленно удалится.

На фоне повышения инсулина активно начинают запасаться жиры, но длится это в среднем полчаса, затем активность синтеза жиров падает. Между приемами пищи эти жиры расщепляются на нужды организма, и вес не прибывает. Если же между приемами пищи еще и подвигаться, жиры могут израсходоваться и сильнее. По сути, это принцип — тратить калорий больше, чем потреблять!

Важно также знать, что за отложение жиров ответственным является не только инсулин. Набор веса возможен даже при низком уровне этого гормона, если пища постоянно изобилует жирами. Поэтому важно, чтобы в питании было немного не только углеводов, но и жиров.

Также считается, что избыток инсулина провоцирует голод, но это тоже вопрос спорный. Центр голода, расположенный в головном мозге, влияет на уровень глюкозы. Если ее мало, мы хотим есть, если много — отказываемся от пищи. Если инсулина много, по логике мы будем хотеть есть, так как он снижает уровень глюкозы плазмы. И это еще один фактор того, что может прибывать лишний вес. Клеткам еды достаточно, но мозг «хочет есть»!

Белки полезны, но в меру!

Мы говорили, что углеводная пища приводит к повышению уровня инсулина, но это не единственные компоненты питания, которые подстегивают выработку данного гормона. Белки пищи также стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина, но длится повышение его выдачи недолго. Параллельно с инсулином сразу же начинает работать глюкагон — противоположный по действию гормон, который выравнивает уровень сахара без образования жиров. Поэтому высокобелковые диеты не дают прироста массы тела, если ограничено потребление жира и углеводов.

Кому стоит беспокоиться?

Проблемы с весом, связанные с избытком инсулина, особенно вероятны у людей, в семьях которых есть диабетики. Им нужно регулярно обследоваться у врача, проверять уровень глюкозы крови, следить за питанием, ограничивая сладости и жирные блюда. Нарушения работы поджелудочной железы провоцируют курение и прием алкоголя, поэтому людям с вредными привычками нужно строже следить за питанием.

В группе риска и пациенты, у которых есть проблемы с 12-перстной кишкой и желчным пузырем, так как эти органы взаимодействуют с поджелудочной железой. Если в них есть воспаление, оно переходит на поджелудочную, и тогда ее работа по синтезу инсулина хромает.

Рискуют и те, кто не имеет нормированного графика питания, постоянно перекусывает на бегу, длительно голодает, страдает от дефицита витаминов. Также выше риск у женщин, принимающих оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки).