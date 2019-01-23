Кто мало спит — рано седеет

Как установили ученые из Виргинского университета (США), ранняя седина — не обязательно признак пережитого стресса: седые волосы могут появляться от банального недостатка сна.

Нестабильный или недостаточный по времени сон приводит к расстройству центральной нервной системы, что как раз и влияет на обесцвечивание волос. В эксперименте участвовали добровольцы обоего пола в возрасте от 20 до 50 лет, представители различных профессий, интеллектуального и физического труда.

Было установлено: ранняя седина появляется как у мужчин, так и у женщин, которые много времени отдают работе и мало спят. Исследователи объяснили, что если человек спит меньше 6 часов в сутки, он становится раздражительным, легко поддается стрессу. Это может способствовать появлению седины даже в 20 лет, даже при отсутствии генетической предрасположенности.