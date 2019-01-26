Приложения, которые помогут следить за здоровьем

В современном мире следить за своим здоровьем стало проще. В этом могут помочь различные приложения для смартфона.

«Метеодоктор»

Это приложение создано для метеочувствительных людей и тех, чьи хронические заболевания обостряются в зависимости от погоды. Приложение обещает дать исчерпывающую информацию об условиях на улице, где бы вы ни находились. Оно расскажет об атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, температуре, вероятности выпадения осадков, а также предупредит о том, какие хронические заболевания могут обостриться.

«Диабет»

Изначально это приложение создано для людей, страдающих сахарным диабетом, но подойдет и для тех, кто хочет побороть зависимость от сладкого или начать вести дневник питания. Программа сама рассчитывает необходимую дозу инсулина после того, как пользователь вводит данные об уровне глюкозы в крови и количестве потребленных углеводов. При необходимости информацию можно корректировать вручную. Более того, приложение хранит все данные, которые остаются доступны даже оффлайн.

Sleep Better

Эта программа направлена на то, чтобы сделать легче пробуждение пользователей. Сначала вам потребуется несколько дней, чтобы предоставить информацию о количестве, качестве сна и о том, какие факторы на него влияли: тренировки, поздний ужин и употребление кофе. После того, как программа соберет все необходимые данные, вы получите статистику и советы, как сделать ваш сон лучше. Также в приложение встроен интерактивный будильник, который выбирает подходящие фазы для пробуждения. Стоит отметить, что музыка меняется каждую неделю, чтобы не надоедать.

Breathe