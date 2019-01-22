Врач: в сильный мороз дышать на улице надо через нос

В сильные морозы перед выходом на улицу необходимо надевать термобелье, на свежем воздухе нужно дышать через нос и согреваться чаем, а не спиртным, сообщила РИАМО врач-терапевт общей практики медицинской клиники «Одонт» Амина Кузамишева.

«Определенно нужно хорошо одеваться. Если есть возможность — термобелье, если нет, то многослойная одежда, чтобы можно было ее снять в помещении. Не стесняться шапки и шарфа. Вы не должны чувствовать холода. На улице дышать только через нос — не ртом, чтобы не переохладиться», — сказала Кузамишева.

Она добавила, что в помещениях нужно пить теплую воду или горячий чай, чтобы быстро согреться. При этом лучше исключить согревание алкоголем, потому что он дает обманчивое чувство тепла, при котором человек может снять лишнюю одежду и заболеть.

Также в мороз неподготовленным людям стоит исключить занятия спортом на улице. Помещение следует проветривать, чтобы избежать слишком резких перепадов температуры.