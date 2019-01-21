7 военных приемов, как уснуть за две минуты

Все мы так или иначе сталкиваемся с проблемой засыпания по ночам. Многим из нас приходится вертеться по несколько часов, отгоняя от себя ненужные мысли, в попытке побыстрее уснуть, так как просыпаться нужно довольно рано. Как результат, мало кому это удается, утро идет наперекосяк, а весь день ты ходишь с опухшей головой, впавшими глазами и желанием как можно быстрее упасть на подушку. Но все-таки можно избежать такого сюжета, если мы воспользуемся способами мгновенного сна, которые разработали военные. Для них это безусловно актуально, ведь кто знает, в каких обстоятельствах им придется оказаться, а сон — один из ценнейших ресурсов, который важен для победы в очередной кампании. Поэтому представляем твоему вниманию 7 способов, которые точно должны помочь тебе избавиться от проблем со сном.

1. Ложиться в определенное время

Так как в армии распорядок дня строго регламентирован, то заснуть солдатам намного проще, чем обычному человеку. Мозг фокусируется на том, что приходится совершать одни и те же действия каждый день, поэтому ему несложно подстроиться под них. Ученые и эксперты также советуют людям устанавливать для себя определенное время, когда ложиться спать и просыпаться. В таком случае работа организма будет облегчена, а за 21 день его можно натренировать до такой степени, что при наступлении конкретного часа тело и мозг будут сами постепенно отключаться, сигнализируя о необходимости лечь. Но это может подвести тебя на какой-нибудь вечеринке или дне рождения, когда в разгар веселья ты начнешь клевать носом.

2. Визуализировать

Если стресс — это твое периодическое состояние, то он может замедлить процесс засыпания и изменить распорядок дня, оставляя тебя невыспавшимся. Визуализация — техника, которая может помочь успокоить ум. Она хороша для подготовки ко сну, поскольку дает сосредоточиться на успокаивающих мыслях. Тебе остается представлять в своем воображении идиллические картины настоящего и будущего — это расслабит не только разум, но и тело. Плюс частая практика визуализации позволит держать мозг под контролем, предотвращая всплески активности, когда ты в этом не нуждаешься.

3. Представить себя в лодке

Ответвление техники визуализации, которое тоже хорошо работает. Это тебе на тот случай, если будет трудно вообразить положительные картины и сосредоточиться на них. Поэтому представь себя в лодке, мягко раскачивающейся на волнах. Главное — попробовать расслабить тело, чтобы это хоть как-то напоминало эффект от качания на воде. Говорят, что достаточно пролежать так всего две минуты, и ты сам не заметишь, как мгновенно уснешь. Это все сила визуализации и морского воздуха, который положительно влияет на сон, здоровье и организм человека.

4. Мышечная релаксация

Одним из лучших способов быстрого засыпания является постепенное расслабление всех мышц тела. Делается это следующим образом: с головы; тебе необходимо сфокусироваться на каждой части своего лица, постепенно расслабляя их. Не стоит забывать и о языке. Далее двигайся вниз, приступая к плечам и груди. Сначала расслабляешь плечи, потом каждую руку по-отдельности. И так постепенно продвигаешься дальше к пальцам на ногах, пройдя через грудную клетку, ребра, живот, таз, бедра, ноги. Но наверняка ты уснешь задолго до того, как доберешься до пальцев. А прогрессивное расслабление мышц в этой очередности не только поможет тебе заснуть, но и заодно выровняет давление, снимет напряжение и беспокойство. А последнее часто является одной из главных причин бессонницы.

5. Притвориться спящим

Удивительно, но фишка, которой мы все пользовались в детстве, чтобы подольше поваляться в кровати, работает и в обратную сторону. Это, так скажем, некий обман нашего мозга и организма. Чтобы твое тело окончательно расслабилось и поверило, что находится в состоянии покоя, достаточно имитировать дыхание спящего человека. Для этого тебе нужно сначала сделать вдох длиной четыре секунды, а затем выдыхать около восьми. Несколько повторений заставят твои мозг и тело поверить в наступивший сон, а ты из-за этого быстро отключишься.

6. Охладить комнату

Конечно, нам хочется засыпать в теплой и уютной комнате, но перед сном лучше открыть окна настежь и подождать некоторое время, пока пространство охладится. Может показаться странным, но прохладная атмосфера наиболее благоприятно сказывается на процессе засыпания, чем тепло. Дело в том, что на холоде температура кожи человека, а также его кровяное давление падают, совсем как во время сна. Поэтому иногда на холоде нам хочется спать больше, чем в тепле. Попробуй этот способ, вдруг именно он поможет сделать твой сон лучше.

7. Класть телефон экраном вниз

Последнее, о чем нужно помнить, когда ты пытаешься уснуть, — факторы отвлечения, одним из которых наравне с телевизором является телефон. Если по обыкновению он лежит на тумбочке рядом с кроватью, необходимо класть его экраном вниз, поскольку ночью на него могут приходить различные оповещения, от которых он будет подсвечиваться. А свет мешает организму вырабатывать мелатонин, который необходим тебе для засыпания. Ты также можешь купить маску для сна, чтобы точно отключить сознание от света вокруг и наверняка быстро уснуть.