Чем опасна кетогенная диета

В погоне за красотой и здоровьем многие готовы на все, в том числе суровые диеты, исключающие целые группы питательных веществ, например, углеводы. Все большую популярность набирает кетогенная диеты, в основе которой повышенное потребление белковых продуктов. Диета Аткинса, Дюкана, "кремлевская" диета — другие названия этой диеты, суть которой в увеличении белка в рационе и исключении углеводов.

Что происходит

Эта диета направлена достижение кетоза — состояния обмена веществ, при котором жирные кислоты преобразовываются в кето-тела, используемые в качестве источника энергии вместо глюкозы из углеводов. Когда в организм не поступает глюкоза в течение 36-48 часов, метаболизм переходит в режим кетоза.

Вред

Преобладание белковых продуктов в ежедневном рационе грозит серьезными проблемами в первую очередь тем, у кого есть заболевания почек или наследственная предрасположенность к ним. Такое питание увеличивает нагрузку на почки, а в результате ведет к образованию камней в почках или развитию подагры.

Когда из рациона исчезают овощи, фрукты, крупы и бобовые, создается серьезный дефицит клетчатки, а также необходимых минералов и витаминов, которые служат катализаторами метаболических реакций. При отсутствии этих веществ скорость обмена веществ падает и цель похудеть и отлично выглядеть становится все менее достижимой.

Норма