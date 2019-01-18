Как питаться при раздраженном кишечнике

Самым распространенным симптомом синдрома раздраженного кишечника является боль и дискомфорт в животе. На почве этого может возникать вздутие живота, спазмы и даже судороги. Единственным стопроцентным средством для снятия симптомов раздраженного кишечника является диета. Не нужно расстраиваться, эта диета сделает ваше питание более полезным, вы станете более здоровыми. Придерживайтесь этих принципов, если вы страдаете от симптома раздраженного кишечника.

Добавьте в рацион нерастворимые волокна

Для того, чтобы правильно работать, кишечнику нужна нерастворимая клетчатка. Употребляйте те продукты, которые вы хорошо переносите, ячмень, овсяные отруби, орехи, бобовые, семена. При этом вы не должны чрезмерно увлекаться этими продуктами, иначе дискомфорт усилится.

Пейте много воды

При синдроме раздраженного кишечника важно каждый день пить много воды, чем больше — тем лучше. Если заболевание сочетается с диареей, то привычка много пить компенсирует обезвоживание. Если синдром проявляется в запорах, то обильное употребление воды облегчит данную проблему.

Не пейте газировку и сладкие напитки

Держитесь подальше от газированных и сладких напитков, в том числе и от пива. Газированные напитки усиливают газообразование, любые сладкие напитки обладают таким же действием.

Избегайте алкоголя и кофеина

Это может показаться трудным, особенно в части отказа от кофе, но отказ от кофеина и алкоголя сделает твою жизнь лучше. Оба вещества относятся к стимуляторам пищеварительной системы, они усугубляют проблему раздраженного кишечника.

Изучите свои пищевые триггеры

Невозможно составить универсальный список продуктов, которые усиливают проявления синдрома раздраженного кишечника. Реакция на все продукты питания индивидуальна. Обратите внимание, как вы чувствуете себя после приема лактозы, жирной или острой еды, капусты, яблок с кожицей.

При синдроме раздраженного кишечника важно вести дневник питания и вносить в него не только каждый съеденный продукт, но и свои ощущения после этого.

Нормализуйте распорядок приемов пищи

Пропуск приема пищи приводит к неприятным ощущениям, поэтому важно придерживаться режима. Завтрак должен поступать в течение первого часа после пробуждения, следующие приемы пищи должны следовать друг за другом каждые три-четыре часа.

Сбалансируйте питание

Для того, чтобы пищеварение работало должным образом, вам следует сбалансировать свой рацион. Питание обязательно должно включать в себя овощи, особенно зеленые лиственные овощи.

Придерживайтесь скромных порций

Никому не рекомендуется переедать, но для людей с синдромом раздраженного кишечника большие порции наиболее опасны. Пациенты чувствуют себя комфортнее, когда употребляют небольшие порции с частым интервалом.