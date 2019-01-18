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Назван способ, снижающий риск сердечного приступа 

Рамблер 20 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из научно-технологического университета Норвегии рассказали, как снизить риск сердечного приступа примерно в 2 раза. Для этого надо быть физически активным, регулярно заниматься спортом и держать себя в форме, чтобы не иметь лишние килограммы. К таким выводам исследователи пришли после 10 лет наблюдений за здоровьем жителей одного из регионов Норвегии.
Участниками исследования оказались более 12 тысяч человек — молодых и пожилых норвежцев, которые не имели жалоб на здоровье. Ученые измеряли объем легких и уровень выносливости людей. Одним из главных требований исследования было каждый день делать зарядку для укрепления сердца и сосудов.
С этой задачей смогли справиться только 50% участников, остальные же выступили в качестве контрольной группы. Ученым удалось отследить, как разные уровни физической подготовки и выносливости влияют на риск сердечного приступа, сужения коронарных артерий и других отклонений.
По итогам исследований ученые выяснили, что даже малейшее увеличении выносливости снижает риск преждевременной смерти от ишемической болезни сердца и сердечных приступов на 15%.
Комментарии3
ЗОЖ
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