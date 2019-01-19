Что происходит с организмом при отказе от завтрака

Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи, несмотря на то, что по утрам обычно есть не очень хочется.

В тех случаях, когда времени на еду не хватает, многие из нас предпочитают пропустить завтрак, совершенно не задумываясь о том, что может произойти с организмом в течение дня.

Ученые из Университета Цукуба утверждают, что масса тела никак не изменится, а вот количество энергии заметно уменьшится. Если вы следите за количеством глюкозы в крови, то стоит отметить, что ее уровень повысится, несмотря на то, что утреннего приема пищи не было.

В пожилом возрасте отказ от завтрака влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на давление в течение дня. У тех, кто пропустил завтрак, оно было высоким.

Завтрак можно разнообразить фруктами, различными кашами и пищей с высоким содержанием белка, к примеру, орехами. Также он дает энергию на весь день. Именно поэтому лучше не стоит пропускать завтраки.