Почему волосы с возрастом седеют

По какой причине волосы теряют цвет и что может ускорить этот процесс.

Чем старше становится человек, тем больше седых волос у него появляется. Это не беда, а норма. За цвет кожи и волос человека отвечает пигмент — меланин, который вырабатывается в специальных клетках — меланоцитах. С возрастом находящиеся в волосяных фолликулах меланоциты начинают разрушаться, из-за чего растущий волос получает меньше пигмента. Когда пигмента совсем не остается, волос становится белым. Кстати, кожа также становится бледнее с возрастом из-за нехватки меланина, однако это не так заметно, как в случае с волосами.

В норме активность меланоцитов уменьшается на 10-20% каждые десять лет после 30. Но иногда седина появляется раньше. Это может быть обусловлено генетически, и тогда этот процесс вряд ли можно остановить или повернуть вспять, только смириться. Но кроме генетики есть и другие факторы, ускоряющие появление седины.

Седые волосы могут появляться из-за недостаточного питания, когда меланоцитам не хватает белка, витаминов и минералов, например, фолиевой кислоты, меди, йода, железа, кальция, цинка. Если отрегулировать рацион, наладить режим труда и отдыха и избавиться от вредных привычек, меланоциты восстановят свою работу и волосы перестанут седеть, а те что, уже появились, просто выпадут со временем.