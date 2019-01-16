Четыре шага для предотвращения кровоизлияния в мозг

Кровоизлияние в мозг относится к одному из самых распространенных заболеваний, которое, порой, приводит к летальному исходу. В связи с этим, медики рекомендуют бороться с причинами, способствующими развитию инсульта.

Чтобы предотвратить инсульт, специалисты, прежде всего, советуют внимательно следить за уровнем артериального давления, глюкозы и холестерина в крови. Не стоит также пренебрегать лекарствами, которые разжижают кровь, не допуская образование тромбов, если в организме имеются к таковым предпосылки.

Вторым шагом является переход на правильный рацион питания. Диетологи выяснили, что одной из самых оптимальных диет для здоровья сосудов является средиземноморская диета. Не следует также пренебрегать физическими нагрузками, такими, как поход в бассейн или альпийская ходьба.

И напоследок, чтобы избежать инсульта, следует отказаться от таких вредных привычек, как алкоголь и курение, пишет сайт Argumenti.ru.