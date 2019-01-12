Можно ли объесться до смерти

Ну вот и все, январские каникулы закончились, к сожалению. А может быть, и к счастью. Потому что сил уже больше не было бездельничать, день за днем опустошая холодильник. Кстати, интересно, можно ли вместить в себя столько еды, что ужин станет опасным для жизни. В этом вопросе разобрался Валерий Гикавый.

Слово врачу Медицинской школы Стэнфордского университета Джону О. Кларку:

«Закормить себя до смерти крайне сложно, но в теории возможно. Лопнувший желудок — это крайне редкое событие, поскольку он намного прочнее любого другого сегмента кишечника и способен расширяться. А если вы слишком сильно растянете желудок, это вызовет рвоту. Таким образом организм уходит из-под критического давления пищи. Желудок обычного человека расширяется примерно на литр после любого приема пищи, но, конечно, он способен расширяться и дальше.

В теории, если вы переели чего-нибудь с высоким содержанием металла или минерала, от которого может быть передозировка, у вас будут проблемы. Лично я такого на практике не видел, но друг рассказывал мне, что кто-то съел огромное количество омаров — килограмма три — и попал в больницу с отравлением йодом».

Главный врач Барбара Юнг из Университета штата Иллинойс:

«На долгой дистанции — определенно: вы сможете закормить себя до смерти. Рост ожирения среди населения развитых стран — очевидный признак. Высокий уровень смертности в США связывают с ожирением напрямую, умирают либо от осложнений, вызванных ожирением, либо от сопутствующих проблем — сердечно-сосудистых заболеваний, рака и так далее. Кроме того, от переедания можно было бы умереть, если бы температура пищи была слишком низкой и вы бы просто переохладились, поглотив большое количество холодного».

Мерлин Батлер, профессор психиатрии, бихевиористики и педиатрии в Медицинском центре Канзасского университета:

«Накормить себя до смерти — это феномен, который мы наблюдаем на примере синдрома Прадера — Вилли, который является наиболее распространенной известной причиной болезненного ожирения у людей. Это редкое заболевание, примерно 400 000 человек по всему миру им страдают.

Лица с синдромом Прадера — Вилли проходят через два основных клинических этапа. Первый этап — неспособность нормально развиваться: они рождаются очень слабыми, со сниженной активностью. Продолжается это несколько месяцев, до года, а затем у них начинает расти аппетит. Растет он экстремально, тело быстро жиреет. В пищу идет все, что попадает под руку, пока человек не уснет или у него не лопнет желудок. Разрыв желудка — распространенная причина смерти при синдроме Прадера — Вилли.

Часто больных помещают в контролируемую среду со строгой диетой, чтобы у них не было доступа к еде. Бывало такое, что дети с Прадером — Вилли могли выпрыгнуть в окно, услышав гудок фургона с мороженым. Они даже могут есть то, что в пищу непригодно».