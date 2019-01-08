Сколько выводится алкоголь из организма

Новогодние каникулы подходят к концу, и многие готовятся вернуться в привычный ритм. Но перед тем, как начать трудовые будни, стоить помнить о том, что выпитый алкоголь не покидает организм одномоментно, а некоторые напитки вообще могут задержаться в крови больше, чем на сутки.

Считается, что, выпив бокал вина за обедом, уже через пару часов можно садиться за руль. Это верно, но лишь отчасти. Все зависит от ряда факторов — в том числе, от нашего веса. Для человека весом 60 кг бокал вина будет куда ощутимее, чем для человека под 100 кг.

Немного статистики. На полной выход из организма 100 г пива человеку с весом 80 кг понадобится 26 минут, а на бутылку — 2 ч. 11 мин. Шампанское будет покидать организм дольше: 100 г будут выводиться 1 ч 12 мин. Ликер средней крепости задержится на 2 ч. 37 мин., а водка — на 4 ч. 30 мин. Дольше всех будет выводиться коньяк — 4 ч. 34 мин.

При этом 500 г. шампанского уйдут за 8 часов, ликера — за 21 ч. 45 мин., а водки и коньяка — за 30 часов! Очевидно, что, злоупотребив крепким, садится утром за руль категорически нельзя. Если, конечно, вы не хотите лишиться водительских прав.