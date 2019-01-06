Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 продуктов полезных для сердца 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Какие продукты укрепляют здоровье сердца и кровеносных сосудов.

Орехи

Это незаменимый источник полезных жиров, белка и витаминов. Обращайте внимание на степень обработки: обжаренные, в соли, сахаре или глазури — такие орехи пользы не принесут. И не переусердствуйте с количеством, в день достаточно съедать одну горсть.

Злаки

В злаках содержится клетчатка, которая улучшает работу пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. В результате организм лучше усваивает полезные вещества и не накапливает лишний жир.

Яблоки

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень холестерина, а также обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Рыба

Лосось и форель богаты полезными жирными кислотами омега-3, которые помогают регулировать давление и снижают риск развития инфарктов и инсультов.

Оливковое масло

Еще один источник полезных жирных кислот. Оливковое масло, как и любой растительный продукт, не содержит холестерина, препятствует развитию атеросклероза, который может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами.

Шпинат

Этот пробукт богат фолиевой кислотой и витамином К, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и препятствуют нарушению свертываемости крови.
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики объяснили, кому вредно ходить в баню11
Мифы и правда об антибиотиках
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лекарства, которые не стоит принимать водителям
7 причин есть нут
Видео
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
03:25
Самые сильные боли, которые невозможно вынести
Наука
10:36
Секреты стройности и долголетия японцев
ЗОЖ
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение