6 продуктов полезных для сердца

Какие продукты укрепляют здоровье сердца и кровеносных сосудов.

Орехи

Это незаменимый источник полезных жиров, белка и витаминов. Обращайте внимание на степень обработки: обжаренные, в соли, сахаре или глазури — такие орехи пользы не принесут. И не переусердствуйте с количеством, в день достаточно съедать одну горсть.

Злаки

В злаках содержится клетчатка, которая улучшает работу пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. В результате организм лучше усваивает полезные вещества и не накапливает лишний жир.

Яблоки

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень холестерина, а также обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Рыба

Лосось и форель богаты полезными жирными кислотами омега-3, которые помогают регулировать давление и снижают риск развития инфарктов и инсультов.

Оливковое масло

Еще один источник полезных жирных кислот. Оливковое масло, как и любой растительный продукт, не содержит холестерина, препятствует развитию атеросклероза, который может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами.

Шпинат

Этот пробукт богат фолиевой кислотой и витамином К, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и препятствуют нарушению свертываемости крови.