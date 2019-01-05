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Медики объяснили, кому вредно ходить в баню 

Рамблер 11 часов назад
Фото: pixabay.com
Баня издавна считается средством от многих болезней и полезным для здоровья развлечением. В дни новогодних праздников многие россияне не прочь побаловать себя походом в парную. Однако ученые выяснили, что далеко не всем стоит ходить в баню.
Банные процедуры помогают держать организм в тонусе, улучшают кровообращение, состояние кожи, вентиляцию легких, снижают риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Но специалисты Падуанского университета в Италии рассказали, что баня негативно влияет на репродуктивную активность мужчин.
Температура мошонки повышается на три-четыре градуса Цельсия, что сокращает число активных сперматозоидов. Поэтому мужчинам, которые проходят лечение от бесплодия, не стоит злоупотреблять походами в баню.
ЗОЖ
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