Медики объяснили, кому вредно ходить в баню

Баня издавна считается средством от многих болезней и полезным для здоровья развлечением. В дни новогодних праздников многие россияне не прочь побаловать себя походом в парную. Однако ученые выяснили, что далеко не всем стоит ходить в баню.

Банные процедуры помогают держать организм в тонусе, улучшают кровообращение, состояние кожи, вентиляцию легких, снижают риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Но специалисты Падуанского университета в Италии рассказали, что баня негативно влияет на репродуктивную активность мужчин.

Температура мошонки повышается на три-четыре градуса Цельсия, что сокращает число активных сперматозоидов. Поэтому мужчинам, которые проходят лечение от бесплодия, не стоит злоупотреблять походами в баню.