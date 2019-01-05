Не парьтесь! Ученые выяснили, кому вредна сауна

Согласно данным "Левада-центра", больше половины россиян время от времени моются в бане, 32 процента посещают финскую сауну. Парные куда популярнее тренажерных залов и бассейна, куда ходит только 24 процента населения. РИА Новости разбирается, насколько баня полезна для здоровья и как часто надо париться.

Банщицы в интересном положении

В 1978 году американские ученые обследовали 63 женщин, родивших детей с тяжелыми патологиями нервной системы. В ходе опроса выяснилось, что две из них регулярно посещали сауну в первые месяцы беременности. Медики предположили, что жара и влажность в бане негативно сказались на развитии плода. Опыты на животных вроде бы подтвердили эти догадки: резкое повышение температуры тела (гипертермия) у беременных крыс приводило к деформации эмбрионов.

Однако финские физиологи с этим не согласились и указали на статистику, по которой 99 процентов беременных финок еженедельно посещают сауну, а показатели неврологических патологий у новорожденных в стране самые низкие в мире.

Кроме того, финны организовали исследование, в котором приняли участие около 60 женщин, причем две трети из них были беременными. Участниц эксперимента помещали в условия, характерные для сауны. Кожа испытуемых действительно нагревалась — в среднем на пять градусов Цельсия. А вот ректальная температура тела повышалась всего на 0,3-0,5 градуса и даже после длительного пребывания в бане не достигала 38,9 градуса, при которой у плода формируются патологии, несовместимые с жизнью. Не обнаружив никаких изменений в кровотоке и сердцебиении женщин и эмбрионов, ученые заключили, что сауна никак не вредит беременности.

Враг сперматозоидов

А вот на представителей сильного пола, точнее на их репродуктивные способности, баня действительно может оказать неблагоприятное влияние, считают ученые из Падуанского университета (Италия). У тех, кто парится хотя бы дважды в неделю в течение трех месяцев, количество спермы снижается до минимального уровня, пригодного для зачатия. Таковы результаты эксперимента. При полном отказе от банных процедур число сперматозоидов восстанавливается, но не сразу — примерно через полгода.

Исследователи винят во всем влажность и высокую температуру в сауне: мошонка нагревается на три-четыре градуса Цельсия выше биологической нормы, и сперматозоиды гибнут. Кроме того, могут пострадать и сперматогонии — стволовые клетки, при созревании превращающиеся в сперматозоиды. Поэтому мужчинам, лечащимся от бесплодия, от бань лучше держаться подальше.

Баня и долголетие

Согласно работе японских специалистов, еженедельные походы в баню защищают от инфарктов и инсультов, улучшают барьерную функцию кожи и способствуют ее быстрому восстановлению после серьезных стрессов — вроде потери влаги или скачков pH. Кроме того, любители поддать пару реже страдают от деменции в преклонном возрасте и, как правило, живут дольше, утверждают исследователи из Университета Восточной Финляндии.

Наблюдая за здоровьем более двух тысяч человек на протяжении двадцати лет, ученые выяснили, что частое посещение сауны связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых людей. На тех участников исследования, кто парился не менее четырех раз в неделю, приходилось около трех смертей в год в расчете на тысячу человек. А среди посещающих баню всего раз в неделю было уже десять смертей в год.

Помимо этого, у приверженцев сауны риск гипертонии в два раза ниже. Повышенная температура в парной ускоряет сердцебиение и расширяет сосуды кожи, что, в свою очередь, улучшает кровообращение. А из-за того, что тепло препятствует скоплению жидкости в легких и улучшает вентиляцию, меньше вероятность заболеть пневмонией и другими респираторными заболеваниями.