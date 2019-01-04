Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте памятку для тех граждан, которые планируют отправиться на отдых в теплые страны в новогодние каникулы. Среди привычных рекомендаций типа "чаще мойте руки и избегайте сомнительных сексуальных связей" появился и пункт, предписывающий избегать контакта с кошками и собаками. В ведомстве подчеркивают, что это опасно практически в любой стране и чревато серьезными инфекционными и паразитными заболеваниями.
«Если при контакте с животным получили укус, оцарапывание, ослюнение тщательно промойте эту часть тела безопасной водой с мылом и немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о проведении профилактического лечения против бешенства и столбняка» — советуют в ведомстве.