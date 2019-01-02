Диетологи рассказали о пользе разгрузочных дней

По мнению диетологов, в новогодние каникулы рекомендуется проводить разгрузочные дни. Об этом, в частности, заявила Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое спортивное питание „ФГБУН „ФИЦ питания и биотехнологии“.

О голодании речь не идет, но калорийность суточного рациона не должна превышать 600-800 ккал. По словам специалиста, можно устроить творожный разгрузочный день: несколько приемов творога с невысоким процентом жирности, пить чай. Но перед тем, как проводить такой день, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Ограничивать себя в питании не рекомендуется, если вечером планируется застолье. Для разгрузки организма необходим полный день. В противном случае — ограничения только причинят вред организму и спровоцируют нежелательный набор веса.

Ученые из Университета штата Иллинойс провели исследование: в течение двух дней они наблюдали за женщинами, которые потребляли не более 600 ккл в сутки. Было установлено, что организм способен быстро привыкать к ограничениям в пище: если придерживаться такого рациона всего один день, то уже на следующий для насыщения понадобится куда меньше пищи.