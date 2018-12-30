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Эксперты рассказали, как бороться с похмельем 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Врачи рассказали, что лучше всего перед приемом алкогольных напитков съесть нежирное белковое блюдо.
Перед новогодними праздниками специалисты дали несколько советов, как правильно закусывать спиртные напитки и как быстро побороть похмельный синдром.
Кандидат медицинских наук, врач диетолог-эндокринолог Натальи Фадеевой рассказала проекту Mail. Здоровье, что существует, как минимум два основных способа, минимизировать ущерб от алкоголя — затруднить всасывание и облегчить выведение вредных веществ.
Она уточнила, что ущерб от алкоголя для организма определяется его качеством — чем меньше степень очистки, тем больше человек будет страдать утром.
По словам Фадеевой, лучше всего перед приемом алкогольных напитков съесть нежирное белковое блюдо, например птицу или рыбу с углеводным гарниром — рисом, картофелем, тушеными овощами. Отварной картофель и рис замедляют всасывание алкоголя и являются хорошими адсорбентами, то есть частично выводят алкоголь.
Диетолог Оксана Скиталинская рекомендует сочетать спиртные напитки с овощным рагу и закусывать после каждого «дринка». По ее мнению, начать это лучше всего за 30 минут до возлияний.
Часто можно встретить совет, что во время и до застолья употреблять в пищу как можно больше жирного. Например, американский специалист по метаболизму алкоголя профессор Джеймс Шефер рекомендует есть вместе с алкоголем пиццу или жирную колбасу, поскольку жир замедляет его всасывание.
С таким мнением согласны не все: жареное, жирное мясо, майонезные салаты замедлят действие алкоголя, однако эти же продукты могут стать большой нагрузкой на организм и поставить под удар желчный пузырь и поджелудочную железу.
Чтобы облегчить похмельный синдром и последствия употребления спиртных напитков можно употребить что-нибудь сладкое, оно поможет печени. Неплохим помощником могут стать сладкие детские йогурты во взрослых дозировках.
Для «минимизации ущерба» нужно обязательно восстановить водный баланс и помочь печени. Проверенный поколениями способ для этого — это употребление огуречного рассола. Также будут полезны квашеная капуста, морс из ягод, натуральный лимонад — источники витамина С.
Также врач Сергей Обложко советует пить утром кисломолочные напитки, например кефир. Он ускорит восстановление полезной микрофлоры. Стоит пить много соленой минеральной воды для нормализации водно-солевого обмена.
От головной боли прекрасно поможет чай с медом и малиной — в ней содержится вещество, похожее на аспирин.
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