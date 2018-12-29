Правила здоровой диеты ВОЗ

В преддверии Нового года Всемирная организация здравоохранения рассказала о принципах правильного питания.

Несмотря на то, что культура питания и вкусовые предпочтения различаются в разных странах, тем не менее, есть общие рекомендации, которые способствуют долгой и здоровой жизни.

Поскольку ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины, питаться нужно разнообразно. В рацион должны входить пшеница, кукуруза, рис, картофель, чечевица, бобы, свежие фрукты и овощи, а также продукты животного происхождения — рыба, мясо, яйца, молоко.

Нужно значительно сократить количество потребляемой соли и сахара. Чрезмерное употребление соли — основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При этом важно учесть, что дневная порция соли — чайная ложка (5 граммов).

В день рекомендуется употреблять не больше 12 чайных ложек сахара (на больше 50 грамм). При этом важно учесть, что сахар входит в состав многих продуктов, но это не всегда очевидно. Так, в одной бутылке газировки может содержаться до 10 ложек сахара.

Из рациона необходимо исключить трансжиры, употребление которых повышает риск сердечных заболеваний почти на 30% и приводит к ожирению.

В саму новогоднюю ночь эксперты ВОЗ призывают сократить количество алкоголя до минимума и напоминают, что не существует безопасный дозы спиртного.

Кроме того, вместо десерта на ночь эксперты предлагают прогуляться на свежем воздухе после новогодней трапезы. Сладкое можно оставить на утро.