От майонеза до мандарин: самые вредные для фигуры и здоровья продукты

Скоро начнется пора постоянных застолий, безразмерных тарелок, доверху наполненных оливье и селедкой под шубой. Во время новогодних каникул тебя будет искушать немало вкусных соблазнов. Редакция WMJ.ru рассказывает, от каких продуктов стоит отказаться, если хочешь, чтобы твоя фигура пережила эти праздники без особых потерь!

Майонез

Топ самых неполезных, но при этом популярных новогодних продуктов ожидаемо возглавляет майонез.

О вреде этого ингредиента и по совместительству самой популярной заправки для новогодних салатов написаны целые трактаты. Первая опасность майонеза для твоей фигуры кроется в его высокой калорийности. Аргументы защитников низкокалорийной версии этого продукта мы тоже сочли неубедительными: высококалорийные жиры, присутствующие в обычном майонезе, заменяются менее калорийными заменителями и стабилизаторами смеси, а такие ингредиенты — чистая химия, которая крайне вредна для твоего желудка. Еще одна проблема, возникающая исключительно в новогодние праздники, — это постоянное употребление майонеза: в новогоднюю ночь, утром 1 января, следующие несколько дней и, конечно же, в гостях. После съеденного под бой курантов оливье или селедки под шубой не стоит с утра бежать к холодильнику за новой порцией — дай желудку немного отдохнуть.

Чем заменить?

Не забывай, что майонез — продукт, который можно делать самостоятельно. В некоторых салатах майонез прекрасно заменит сметана. Несмотря на то что и она достаточно жирная, прочих вредных ингредиентов в ней намного меньше. Если без майонеза совсем никак не обойтись, просто смешай его со сметаной. Эта заправка для салата будет не столь губительна для твоих аккуратных форм.

Алкоголь

Ну кто бы мог подумать, что алкоголь окажется в нашей подборке самых вредных для фигуры продуктов! Мы даже не будем акцентировать твое внимание на вреде алкоголя для печени, которой параллельно приходится перерабатывать и расщеплять жиры, полученные из «майонезных» салатов. Причина вредоносного влияния спиртных напитков на твою фигуру — углеводы в составе. Если быть точными, то алкоголь — это исключительно углеводы. Впрочем, не самое крепкое шампанское тоже таит в себе скрытую угрозу: как и любое минеральное вино, оно вызывает вздутие живота и изжогу и, как следствие, прибавление сантиметров в области талии за счет тех самых пузырьков.

Что делать?

Мы бы посоветовали вовсе не пить алкоголь за новогодним столом, но едва ли это возможно. Первое, что стоит сделать, — это снизить общее потребление алкоголя, ограничиться 1-2 бокалами шампанского, отказаться от сладких коктейлей с сиропами и газировкой. «Тихое» вино — лучшая альтернатива, которая скрасит твою новогоднюю ночь.

Жирное мясо

Едва ли кто-нибудь может представить себе новогодний стол без запеченного гуся, утки или сочащегося жиром куска ветчины. Стоит ли говорить, что мясные новогодние блюда — кладезь калорий, которые по обыкновению отложатся в боках или на талии в виде жира. Ситуацию усугубляет тот факт, что мясо ты ешь во тьме ночной и нагружаешь желудок, а попутно съеденные салаты и торты не способствуют ускорению метаболизма.

Чем заменить?

Лучшая замена жирному и тяжелому мясу — белое мясо птицы. Запеченная курица или индейка ничуть не менее праздничные блюда, особенно если зафаршировать их и запечь в духовке.

Консервы и нарезки

Мясные или рыбные консервы на новогоднем столе появляются достаточно часто. Из-за высокого содержания соли в колбасе и прочих мясных полуфабрикатах в организме задерживается вода, а значит, и повышается вес. Помимо натрия, в колбасах содержится много консервантов и прочих неполезных веществ, которых стоит избегать.

Чем заменить?

Лучшая альтернатива мясным полуфабрикатам — это домашняя буженина. В ней гораздо меньше соли, поэтому вода в организме задерживаться не будет. Надеемся, у тебя хватит сил на то, чтобы приготовить еще одно блюдо к новогоднему столу вместо того, чтобы просто купить готовую мясную нарезку.

Мандарины

«Ну что плохого может быть в мандаринах?» — спросишь ты. Дело в том, что у цитрусовых повышенная кислотность, которая негативно влияет на желудок и провоцирует усиленное выделение желудочного сока. Для фигуры мандарины хоть и не так опасны, зато злоупотребление ими вполне может негативно отразиться на твоей коже. Как думаешь, что тебя настигнет, если будешь бесконтрольно употреблять мандаринки в течение недели? Ответ прост: аллергия, со всеми вытекающими неприятными внешними проявлениями — сыпью, зудом и покраснением кожи.

Что делать?

Не будем советовать избегать мандаринов, это бессмысленно, поэтому ешь фрукты на здоровье и запасайся витамином С, главное — помни, что все хорошо в меру! Впрочем, это правило относится и ко всем остальным пунктам.