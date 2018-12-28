Разработана вакцина для похудения

Специалисты из Университета Копенгагена в Дании разработали вакцину, которая поможет избавиться от лишних килограммов. Как утверждают ученые, люди смогут худеть, "не вставая с дивана".

Исследователи активно изучали работу интерлейкина 6 — провоспалительного и антивоспалительного цитокина, который стимулирует реакцию иммунной системы на уничтожение чужеродных раздражителей. Оказалось, что этот белок вырабатывается в огромном количестве во время физических нагрузок и может работать как пусковой механизм для сжигания жира.

На основе полученных данных ученые создали препарат, который действует как энергетический регулятор и направляет накопленную энергию на избавление от лишнего веса. Иными словами, вакцина вводит организм в заблуждение и заставляет клетки избавляться от подкожного жира. Ученые уверены, что теперь людям не нужно будет тратить много часов в спортзале, чтобы привести себя в форму. Сейчас исследователи хотят получить разрешение на испытание этого препарата на живых организмах.

Ранее международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует развитие ожирения. Они установили, что гормон лептин, регулирующий энергетический обмен, блокируют продукты, которые содержат большое количество жира. При употреблении такой пищи вырабатывается фермент матриксная металлопротеиназа 2 (ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этого вещества нормализует действие лептина.