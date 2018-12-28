Вредные для здоровья сочетания продуктов

Паста с помидорами, коктейль из бананов и молока, вино и сладости — такие сочетания часто присутствуют на столе. Между тем, некоторые сочетания продуктов серьёзно вредят здоровью, поэтому от них лучше отказаться.

Так, одним из самых популярных салатов в нашем меню — смесь помидоров и огурцов. В этих овощах содержится мало калорий, зато в них много витаминов и питательных веществ. Съев порцию такого салата, мы ощущаем сытость и прилив сил, но тяжести в животе не возникает. Но вот для почек салат не слишком полезен. Дело в том, что в помидорах содержатся кислоты, а в огурцы способствуют образованию щелочной среды. Реакции между кислотами и щелочами приводят к образованию солей. Частое употребление такого салата может привести к проблемам с почками и печенью.

Смотрите видео и узнайте, чем вредны другие сочетания.