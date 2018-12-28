Как вывести токсины из организма?

Каждый день у человека накапливаются токсины в организме. Вредными веществами выступает алкоголь, «химия», которая вдыхается, ненатуральная еда, крема. Самые популярные способы избавиться от всего ненужного — это сходить в баню, на массаж, сделать обертывания грязью или промыть желудок.

Особенно часто чистку организма от токсинов нужно делать спортсменам. Их залог красивого тела — здоровая пища, закаливание, свежий воздух и постоянные тренировки. Если один из факторов не доработан, то и эффект будет неполный.

Как распознать влияние токсинов и какие могут быть последствия?

Стрессы, излучения компьютера, пыль — все это влияет на накапливание токсинов.

Когда их становится слишком много, здоровье постепенно ухудшается, появляются новые и возобновляются старые болезни.

Токсины провоцируют такие ухудшения в организме как:

Ухудшение защитных функций организма.

Преждевременное старение.

Появление аллергии.

Сухая кожа.

Мигрени.

Хроническая усталость.

Ухудшение аппетита.

Жажда.

Ухудшение состояния волос и ногтей.

Чтобы распознать, есть ли негативные вещества или нет человеку нужно прислушаться к собственному организму. На наличие шлаков и токсинов указывает раздражительность, быстрая утомляемость, частые головные боли, бессонница, неприятный запах из ротовой полости, метеоризм, сыпь, угри, нарушенное артериальное давление.

Спортсменам обязательно нужно знать, как вывести токсины из организма, т.к. они принимают разные вещества для повышения выносливости. Из этого вытекает увеличение приемов пищи, что влияет на размер печени, ведь данный орган отвечает за выведение токсинов, но с увеличением дозировок он все равно не справляется.

Многие доктора советуют спортсменам в целях профилактики снизить интенсивность тренировок и придерживаться определенной диеты. Но есть ли другие способы для чистки организма?

Несколько методов для очищения организма

Выделяют два способа:

Углеводная чистка

Чистка за счет углеводов. Делается несколько раз за год. Проводится на протяжении 15 дней. Текущая. Рекомендуется повторять циклы каждые 2-3 недели, при этом совмещать с разгрузочными техниками. В этот время атлет уменьшает количество спортивных добавок.

В первые 3 дня нужно ограничить меню почти наполовину. В это время делать 4-5 приемов пищи. В рацион нельзя включать ни жаренную, ни соленую, ни сладкую пищу. Рекомендуется выбирать мюсли, свежие овощи, постное мясо и кисломолочные продукты. Обязательно нужно пить одну капсулу гепатопротектора перед каждым приемом пищи.

На 4 день нужно пить желчегонные травяные отвары. Утром стоит сделать напиток из кефира, сахара, потертых яблок и моркови. Этот йогурт нужно пить на протяжении всего дня. Разрешается сделать перекусы бананом.

В 5-7 дни повторяется технология первых трех суток. После этого начальная фаза заканчивается. Продолжать очистку нужно после оценки предыдущего этапа. Опытные спортсмены знают результаты и нужный эффект, поэтому диагностика не требуется. Провести анализ нужно людям с лишним весом, кто долго был на стероидах или у кого есть проблемы с печенью и ЖКТ.

Следующая неделя протекает также, как и начало первой. Не нужно забывать про препараты и диету. Зная такую методику, как очистить организм от токсинов, спортсмен может быстро привести себя в форму и продолжить тренировки.

Чистка организма продуктами

Из необычных методов — это касторовое масло. На 1 кг веса берется 1 грамм масла, разогревается на водяной бане и выпивается. Может появиться тошнота, но это нормально, перебить неприятное ощущение разрешается изюмом. Последующие 5 часов нельзя ничего есть. Этот способ довольно опасный, поэтому прибегать к нему нужно только по рекомендации доктора.

Чтобы не принимать дополнительные препараты можно перейти на диету с определенными продуктами. Есть масса народных советов, благодаря которым можно устранить токсины. К популярным продуктам для очистки относится:

Отруби — их нужно принимать на полчаса до основной пиши, получается 3-5 раз в день, две ст.л. заливаются теплой водой, после запаривания можно употреблять.

Рекомендуется придерживаться диеты 2 месяца.

Каши — подходит рис, перловка, гречка, овсянка. Они способствуют очищению организма, а также питают и насыщают его микроэлементами.

Льняное семя — в нем содержится много клетчатки и омега-3. Употребляется двумя способами: с медом в пищу или добавляется в стакан с водой и выпивается отвар.

Вода — нужно выпивать до двенадцати стаканов за сутки.

Кефир и йогурт — желательно пить натуральные продукты, а не купленные в магазине. Дополнительно можно измельчить семена льна, сок лимона или кусочки яблок.