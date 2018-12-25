Москвичи «переедают» норму сахара и соли

«В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ (50 гр.), и в три раза больше соли при рекомендованных ВОЗ 5 гр.», — сказала она.

В свою очередь Стародубова отметила, что среди основных источников соли — колбаса, рыбные продукты, соления, копчености, хлеб. Основной источник сахара, по ее словам, сладкие газированные напитки, нектары, пакетированные соки.

Напомним, ранее Роспотребназдор назвал главную причину смертельных заболеваний. В частности, они вызваны неправильным питанием.

Эксперты отмечают, что частое употребление продуктов, богатых сахаром, насыщенными жирными кислотами и солью, приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, гипертонии и диабету второго типа.