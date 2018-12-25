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Москвичи «переедают» норму сахара и соли 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева
Москвичи съедают больше нормы соль и сахар, чем рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, сообщает АГН «Москва».
«В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ (50 гр.), и в три раза больше соли при рекомендованных ВОЗ 5 гр.», — сказала она.
В свою очередь Стародубова отметила, что среди основных источников соли — колбаса, рыбные продукты, соления, копчености, хлеб. Основной источник сахара, по ее словам, сладкие газированные напитки, нектары, пакетированные соки.
Напомним, ранее Роспотребназдор назвал главную причину смертельных заболеваний. В частности, они вызваны неправильным питанием.
Эксперты отмечают, что частое употребление продуктов, богатых сахаром, насыщенными жирными кислотами и солью, приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, гипертонии и диабету второго типа.
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ЗОЖ , Еда , ВОЗ , АГН "Москва"
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