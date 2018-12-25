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Органы, назначение которых понятно не до конца 

Рамблер 18 минут назад
Знаете ли, что у человека есть органы, назначение которых сейчас не очень понятно? Они достались нам от дальних предков, но сегодня утеряли функцию. Тем не менее, они у нас есть.
Один из самых любопытных органов, который человек получил даже не от приматов, а от ещё более ранних предшественников, — третье веко, которое находится во внутреннем уголке глаза. Третье веко — это часть мигательной мембраны, она до сих пор есть у рептилий.
Аденоиды тоже достались нам от прародителей. Но если третье веко обычно никого не беспокоит, то аденоиды запросто могут стать проблемой. Они предотвращают попадание бактерий в организм, но если воспаляться сами, то потребуется вмешательство врачей.
Видео расскажет о копчике, волосах на теле и зубах мудрости.
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