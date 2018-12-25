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Врачи посоветовали не пить шампанское с пеплом 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов предупреждает, что пить шампанское с пеплом в Новый год — не самая лучшая идея, даже ради исполнения всех желаний.
Традиция, согласно которой на листке бумаги нужно написать свое желание, а в новогоднюю ночь под бой курантов сжечь над бокалом шампанского и выпить его вместе с пеплом, может обернуться несчастьем в Новом году для вашего организма.
Да, желание сбудется, но перед исполнением заветной мечты вы можете получить отравление.
"Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", — сказал Сергей Морозов в интервью РИА Новости.
Эксперты отметили, что, скорее всего, бумагу начали сжигать, потому что пепел с шампанским проглотить легче, чем съесть листочек бумаги.
Комментарии
ЗОЖ , Сергей Морозов , РИА Новости
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