Врачи посоветовали не пить шампанское с пеплом

Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов предупреждает, что пить шампанское с пеплом в Новый год — не самая лучшая идея, даже ради исполнения всех желаний.

Традиция, согласно которой на листке бумаги нужно написать свое желание, а в новогоднюю ночь под бой курантов сжечь над бокалом шампанского и выпить его вместе с пеплом, может обернуться несчастьем в Новом году для вашего организма.

Да, желание сбудется, но перед исполнением заветной мечты вы можете получить отравление.

"Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", — сказал Сергей Морозов в интервью РИА Новости.

Эксперты отметили, что, скорее всего, бумагу начали сжигать, потому что пепел с шампанским проглотить легче, чем съесть листочек бумаги.