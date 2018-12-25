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О чем говорят боли в разных частях тела 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Наши страхи, обиды и угнетенное состояние влияют не только на внешние факторы, все гораздо глубже: неприятные эмоции вызывают ощутимые боли в разных частях тела. Они могут продолжаться до тех пор, пока неприятные эмоции существуют, а название этому явлению — психосоматика.

Головная боль

Бывает, что жизненные трудности не решить лишь с помощью интеллекта и стратегии. Но человек может быть помешан на идее решения неприятной ситуации, акцентируя на этом все внимание в течение долгого времени. Это может вызвать головные боли. В этом случае нужно постараться принять сложившуюся проблему, практикуя самоосознанность.

Напряжение в шее

Боль в шее и плечах появляется, когда человек пытается взвалить на себя слишком много. Часто люди, страдающие от болей в шее, не умеют принимать помощь от окружающих. При постоянных болях в шее без видимой причины пересмотрите свои обязанности.

Боль в пояснице

При длительном конфликте и чувстве гнева возникает боль в пояснице. Чтобы избавиться от этого, нужно прежде всего конструктивно сформулировать свое видение проблемы. Затем нужно научиться превращать гнев в созидательную энергию. Боль в грудиБоль в груди возникает, когда кто-то из близких людей сильно ранит человека. Поэтому после серьезной потери нужно в первую очередь выплакаться и высказаться, чтобы освободиться от чувства разбитого сердца.

Боль в груди

Боль в груди возникает, когда кто-то из близких людей сильно ранит человека. Поэтому после серьезной потери нужно в первую очередь выплакаться и высказаться, чтобы освободиться от чувства разбитого сердца.
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ЗОЖ
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