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Врачи рассказали, как избежать похмелья 1 января 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Врачи дали россиянам советы, как избежать похмелья после новогодней ночи и чувствовать себя бодрым 1 января. Об этом рассказала РИА «Новости» главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.
“Самый простой совет — не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления” — заявила Шастина.
По мнению врача, не стоит начинать проводы старого года с самого утра 31-го числа. Также важно за несколько часов до застолья хорошо поесть, желательно за 3-4 часа. Шастина отмечает, что для хорошего самочувствие важно уделять внимание не только закускам, но и основным праздничным блюдам, особенно горячим. Не менее важно следить за тем, чтобы не мешать алкогольные напитки, а лучше выбрать для себя один напиток на весь вечер.
Кроме того, врач порекомендовала добавлять в алкогольные напитки лед и отказаться от газировки в любом виде. Во время застолья Шастина не советует налегать на жирную пищу и масло, которые могут «грозить изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой». Также врач отметила, что доза алкоголя у каждого человека своя, на это стоит обратить внимание перед застольем.
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ЗОЖ , РИА Новости
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