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Жирное питание угрожает развитием опасной болезни печени 

ИД «Собеседник» 13 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Питание с высоким уровнем холестерина связано с опасной для жизни болезнью печени, как показало исследование.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что рацион с высоким уровнем жира и холестерина рождает изменения в иммунной системе, способные вызвать неалкогольный стеатогепатит. Это очень серьезная разновидность неалкогольного жирового гепатоза.
Напомним, что данная болезнь характеризуется скоплением жира в печени у людей, которые употребляют очень мало алкоголя либо не пьют спиртные напитки вообще. У них эта болезнь может перерасти в цирроз печени или рак, особенно если она сопровождается ожирением и диабетом второго типа.
В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей исследователи доказали, что изменения в иммунной системе, вызванные жирной диетой, могут со временем привести к воспалениям в печени и к рубцеванию, которое часто наблюдается у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом.
Данное исследование не только определило, каким образом жир и холестерин формируют прогрессирование воспаления и рубцевания печени, но и помогло обнаружить потенциальные пути, которые можно использовать для лечения коварной болезни. А это приближает науку к разработке первых действительно эффективных методов лечения недуга, от которого страдают миллионы людей в разных странах мира. Человечеству экстренно необходимо лучше понимать причины неалкогольного гепатоза для того, чтобы успешно бороться с его распространением.
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