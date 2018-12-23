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Почему опасно ходить по дому без обуви 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Медики заявили, что ходьба без обуви по дому скорее приносит ущерб человеческому организму, чем пользу.
К примеру, ученые из Аризонского университета утверждают, что 98% микробов, находящихся в доме безопасны, но надевать обувь все равно не помешает.
Врачи говорят, что ходьба босиком полезна, но только в том случае, если поверхность не ровная и под ногами камни, песок и грунт. Доктор-ортопед Рустам Фахрутдинов предупреждает, что постоянное хождение по плоской поверхности без обуви развивает плоскостопие.
Зимой в российских квартирах пол далеко не всегда теплый. Ходьба босиком по холодному полу чревата воспалением мочевого пузыря или органов малого таза.
Также хождение в обуви — это безопасно, так как на полу могут находится мелкие осколки, иголки и другие предметы, которые ранят нежную кожу ног.
Рекомендуется носить дома удобную ортопедическую обувь. Если вы зовете гостей к себе, им можно дать тапочки, так как они подходят для непостоянного ношения.
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ЗОЖ
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