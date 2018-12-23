Почему опасно ходить по дому без обуви

Медики заявили, что ходьба без обуви по дому скорее приносит ущерб человеческому организму, чем пользу.

К примеру, ученые из Аризонского университета утверждают, что 98% микробов, находящихся в доме безопасны, но надевать обувь все равно не помешает.

Врачи говорят, что ходьба босиком полезна, но только в том случае, если поверхность не ровная и под ногами камни, песок и грунт. Доктор-ортопед Рустам Фахрутдинов предупреждает, что постоянное хождение по плоской поверхности без обуви развивает плоскостопие.

Зимой в российских квартирах пол далеко не всегда теплый. Ходьба босиком по холодному полу чревата воспалением мочевого пузыря или органов малого таза.

Также хождение в обуви — это безопасно, так как на полу могут находится мелкие осколки, иголки и другие предметы, которые ранят нежную кожу ног.

Рекомендуется носить дома удобную ортопедическую обувь. Если вы зовете гостей к себе, им можно дать тапочки, так как они подходят для непостоянного ношения.