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Что нужно делать с собственной постелью 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Зачем нужна ортопедическая подушка и нужна ли вообще? И как часто нужно менять постельное белье? Полезные советы, которые обязательно пригодятся вам в спальне.
Самая популярная ткань для постельного белья — хлопок. Считается, что это лучший вариант белья для людей, страдающих аллергией. Хлопок способствует охлаждению кожи и позволяет воздуху свободно циркулировать.
Еще один противоаллергенный материал — лен, который обладает естественной терморегуляцией, отличается антисептическим действием и препятствуют размножению микробов. Шелк дорогой, прочный и очень приятный на ощупь, но спать на нем очень скользко.

Как правильно ухаживать за пуховой подушкой и одеялом

Стирать пуховые постельные принадлежности нужно раз в год средством для деликатных тканей и без кондиционера, проветривать — раз в месяц, а также ежедневно взбивать перед сном.

Зачем нужны ортопедические подушки?

Когда мы спим на обычной подушке, позвоночник принимает неестественное положение. В норме шейный отдел должен быть продолжением грудного. Ортопедические подушки поддерживают шею в физиологичном положении и помогают избежать развития остеохондроза и нарушения кровообращение головы.

Когда менять постельное белье и пижаму?

Это нужно делать раз в 7-10 дней при условии, что каждый день вы принимаете душ перед сном. В противном случае — белье и одежду для сна нужно менять чаще. А вот полотенца лучше менять после 3-4 применений.
Комментарии1
ЗОЖ
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