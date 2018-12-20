Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как уберечь себя во время морозов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Врач общей практики Светлана Борисова рассказала, как вести себя правильно во время сильных морозов, чтобы избежать болезней и улучшить свое самочувствие.
Во-первых, на зимний период следует изменить рацион питания. Врач советует не бояться есть больше, а также увеличить количество жиров и белков. Выходить на улицу голодным не рекомендуется, так как организму необходимо запастись большим количеством энергии.
В морозную погоду не стоит укутывать нос и рот шарфом. Пар, выходящий изо рта, образует ледяную корку на ткани. Таким образом, можно подхватить простуду или ангину. Ко всему прочему, мокрая одежда неприятно прилегает к телу.
Есть надо больше, а вот горячий чай перед выходом на мороз пить не стоит. Он ускоряет кровообращение и расширяет сосуды. За счет этого тело теряет большое количество энергии и тепла.
Отложите тесную обувь и одежду. Сжатие тела вызывает воспаления почек и мочевого пузыря. Металлические украшения и аксессуары тоже лучше снять. На морозе металл охлаждается очень быстро. Это может вызвать обморожение мочки уха.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученый рассказал о реальных причинах рака
Ученые рассказали, кому стоит опасаться гриппа
Как побороть дневную сонливость
Как быстро распознать симптомы гриппа
Что нужно знать о нормальной и повышенной температуре
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
04:16
Мутации, возникающие про кровосмешении
Наука
07:16
Действия, которые тело совершает само по себе
ЗОЖ Наука
05:42
Как ядовитые растения доводят до смерти
ЗОЖ
10:06
Неоднозначные психологические эксперименты
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение