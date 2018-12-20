Как уберечь себя во время морозов

Врач общей практики Светлана Борисова рассказала, как вести себя правильно во время сильных морозов, чтобы избежать болезней и улучшить свое самочувствие.

Во-первых, на зимний период следует изменить рацион питания. Врач советует не бояться есть больше, а также увеличить количество жиров и белков. Выходить на улицу голодным не рекомендуется, так как организму необходимо запастись большим количеством энергии.

В морозную погоду не стоит укутывать нос и рот шарфом. Пар, выходящий изо рта, образует ледяную корку на ткани. Таким образом, можно подхватить простуду или ангину. Ко всему прочему, мокрая одежда неприятно прилегает к телу.

Есть надо больше, а вот горячий чай перед выходом на мороз пить не стоит. Он ускоряет кровообращение и расширяет сосуды. За счет этого тело теряет большое количество энергии и тепла.

Отложите тесную обувь и одежду. Сжатие тела вызывает воспаления почек и мочевого пузыря. Металлические украшения и аксессуары тоже лучше снять. На морозе металл охлаждается очень быстро. Это может вызвать обморожение мочки уха.