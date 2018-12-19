Ученые рассказали, кому следует больше всего опасаться гриппа

Эпидемии гриппа и связанные с ними осложнения наиболее опасны для беременных женщин и тучных людей, страдающих от крайних форм ожирения. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Clinical Infectious Diseases.

"Сезонные прививки обычно помогают большинству людей, но они далеко не всегда гарантируют защиту от вируса. Членам групп риска следует сразу же обращаться к врачам, если у них появляются первые симптомы болезни во время очередной вспышки гриппа", — заявил Тимоти Уйеки (Timothy Uyeki), главный врач Центра вакцинации и респираторных болезней США.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса — А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

Наиболее опасны вирусы гриппа, относящиеся к типу А. Разновидности этого вируса делятся на группы А1 и А2 в зависимости от состава белковой оболочки вируса, определяющий механизм заражения клеток организма-хозяина. К первой группе относится вирус "свиного" гриппа, ко второй — вирусы "птичьего" гриппа.

Уйеки и его коллеги подготовили новую серию рекомендаций для терапевтов и врачей-эпидемиологов, вынужденных постоянно бороться с сезонными вспышками гриппа и притоком огромного числа больных в подобные времена года.

Прошлая версия подобных рекомендаций, как отмечает врач, была подготовлена в 2009 году, незадолго до начала одной из самых опасных вспышек свиного гриппа. Эта эпидемия, а также появление новых версий птичьего гриппа, обладающих крайне высокой смертоносностью, заставили американских ученых пересмотреть их подходы к борьбе с инфекцией.

Сейчас они рекомендуют всем врачам перейти на более надежные клинические тесты на присутствие вируса гриппа в организме их пациентов, так как большинство используемых сегодня тест-полосок, меняющих цвет в присутствии вируса, очень часто дают ложные позитивные результаты или не замечают вирус.

Это в особенности касается двух самых уязвимых категорий населения, а также детей в возрасте до двух лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, которых грипп поражает в несколько раз чаще, чем остальных жителей планеты.

Всем этим людям ученые рекомендуют выписывать большие дозы осельтамивира и других противовирусных препаратов, мешающих гриппу собирать новые копии вирусных частиц. Несмотря на серьезные побочные эффекты, эти лекарства должны защитить уязвимых больных от развития тяжелых осложнений, связанных с современными версиями птичьего и свиного гриппа.

Эти препараты, в том случае, если есть угроза развития вторичных инфекций, должны применяться в комбинации с антибиотиками и прочими лекарствами, мешающими бактериям проникнуть в организм.