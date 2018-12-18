Как не отравиться на новогодних праздниках?

Тяжелая, жирная пища на новогоднем столе — это испытание для организма. Как избежать пищевых отравлений, кому противопоказано шампанское и почему нельзя голодать перед праздниками рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Как выбирать продукты?

Правило первое. Приобретать пищевые продукты в проверенных местах, стационарных магазинах, ни в коем случае не приобретать продукты с рук.

Правило второе. При выборе продуктов обращать внимание на дату изготовления продукции и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима хранения в торговом зале. Приобретая икру, необходимо изучить этикетку, на которой должно быть указано название рыбы, из которой изъяли икру, а также дата изготовления. На банке должно быть слово «икра», а также номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р».

Правило третье. Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах. Для этого существуют магазины или винные отделы супермаркетов. При выборе алкогольной продукции отдавайте предпочтение проверенным маркам, обращайте внимание на правильность нанесения этикеток. Весь алкоголь продается только при наличии акцизной марки.

Правило четвертое. Готовя праздничные блюда своими руками, в первую очередь, следите за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений.

Правило пятое. Сырые продукты и готовую пищу храните раздельно, для их обработки пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками.

Правило шестое. Если вы хотите защититься от риска пищевого отравления, откажитесь от приобретения готовых блюд, какими бы вкусными и дешевыми они ни были, избегайте покупки пищевых продуктов с истекшим сроком годности.

Чем опасны предновогодние диеты?

«Совсем не обязательно перед встречей Нового года сидеть на строгой диете, достаточно грамотно и умело организовать режим питания. Не надо голодать целый день, готовясь к праздничному ужину. В этой ситуации можно съесть гораздо больше, чем если нормально питаться в течение дня. За полчаса до того, как сесть за стол, можно перекусить чем-то сладким (например, сухофруктами) или выпить сладкий чай — это обеспечит быстрый подъем сахара в крови и снижение аппетита», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кому лучше отказаться от шампанского?

В шампанском много углекислого газа, который сильно раздражает слизистую желудка, а это провоцирует заброс желудочной кислоты вверх. А входящие в состав шампанского углеводы усиливают процессы брожения, вызывают ферментную недостаточность поджелудочной железы и расстройства пищеварения. Поэтому при хроническом гастрите, заболеваниях печени лучше воздержаться от любых газированных напитков, не только от шампанского.

При наличии странного осадка или постороннего запаха в алкогольных напитках, употреблять их не следует. Самая же действенная профилактика — это не употреблять спиртное, если есть сомнения в его качестве и безопасности. При появлении первых признаков отравления алкоголем и его суррогатами необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.