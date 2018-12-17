Хандра или депрессия? Всё, что нужно знать о сезонных расстройствах

Пришел с работы, поел, включил телевизор. Ночью — бессонница, утром — не вытащишь из кровати. За окном декабрь. Скоро праздники, но они как-то не радуют. Нет, это не лень и не усталость. А что же тогда?

Не радует ничего, даже праздник?

Зимой многие ощущают себя уставшими, вялыми или расстроенными. Пора признать, что иногда наше здоровье и настроение зависит от погоды больше, чем мы думаем. Для обозначения подавленных состояний, возникающих в определенный период года, даже есть специальный термин — сезонное аффективное расстройство. И очень важно не оставаться в такой «спячке» надолго. Нужно быть внимательнее к себе и окружающим, чтобы вовремя заметить признаки надвигающейся проблемы. Описывая подобное состояние, часто говорят: «У меня депрессия». Однако совсем не факт, что у вас именно депрессия, бывает и просто хандра. А есть разница? Оказывается, есть.

Что за расстройство?

Сезонное аффективное расстройство (САР) — расстройство депрессивного спектра, которое возникает в конкретное время года. Человек в таком состоянии ощущает нежелание что-либо делать, вялость, эмоциональную неустойчивость; его активность заметно снижена. Но как только кончается сезон, наступает ремиссия. Сезонные расстройства делят на два типа по временам года:

Летний тип

Начинается поздней весной и заканчивается осенью. Человек теряет вес, быстро утомляется, становится раздражительным, страдает от бессонницы. Летняя форма встречается реже, чем зимняя.

Зимний тип

Начинается осенью и заканчивается ближе к лету. Страдающий таким расстройством человек ощущает недостаток жизненной энергии, отмечает снижение внимания, быструю утомляемость, стремление к одиночеству.

Сезонное аффективное расстройство возникает в определенный период года

Почему так получается?

Почему возникают сезонные аффективные расстройства? У специалистов на этот счет есть несколько гипотез:

расстройство связано с нарушением внутренних ритмов организма, сбоями в работе «внутренних часов»;

сокращение дня зимой приводит к уменьшению выработки серотонина в организме, а его недостаточность — к депрессии; кроме того, сезонное уменьшение в рационе овощей и фруктов становится причиной недостатка витаминов, что, в свою очередь, провоцирует ослабление организма в целом и нервной системы в частности;

сезонная аффективная депрессия — возможно, просто «спячка», естественное снижение активности в холодное время года;

не исключено, что причиной сезонных расстройств становятся климатические явления — изменения температуры, атмосферного давления.

Осенью и зимой нужно особенно внимательно относиться к своему эмоционально-психологическому состоянию

Кто в группе риска?

Вот факторы, которые повышают шансы человека столкнуться с сезонным аффективным расстройством:

пол: женщины страдают от сезонных депрессий в четыре раза чаще, чем мужчины;

анамнез: следует быть внимательнее к своему состоянию тем, у кого уже были аналогичные расстройства и депрессии;

генетика: генетическая предрасположенность к подобным расстройствам тоже может сыграть свою роль; риск повышается, если кто-то из родственников страдает депрессивными расстройствами;

география: если человек живёт в местности, где в холодное время года мало дневного света, вероятность сезонной хандры или депрессии тоже повышается.

Чуть больше о депрессии

Депрессия — одно из наиболее распространенных заболеваний психической сферы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общая распространенность депрессивного расстройства составляет в среднем 5% населения; 18–25% женщин и 8–11% мужчин хотя бы раз в жизни сталкиваются с этим заболеванием. Иногда оно может возникать как побочный эффект от приёма лекарственных препаратов. Болезнь обычно проявляется сниженным настроением, моторной и мыслительной заторможенностью, расстройством сна. Нередко пациент ощущает безразличие к жизни или нежелание жить — и это самая тяжёлая, опасная сторона недуга, о которой нельзя забывать. Нужно понимать, что депрессия — не каприз, не проявление лени или слабости характера, это медицинский диагноз, и при тяжелом течении заболевание может представлять угрозу для жизни.

Депрессия — распространённое заболевание психической сферы, которое требует терапии

Врачи выделяют простые и сложные депрессии. Сложные расстройства сопровождаются бредом, галлюцинациями, нарушениями в двигательной сфере. Простые депрессии выражаются в меланхолии, апатии, вялости, быстрой утомляемости; подавленном настроении, не обусловленном объективными причинами; потере интереса к любой деятельности; бессоннице, раздражительности; чувстве вины или ощущении собственной бесполезности и т.д. Тело человека тоже реагирует на это расстройство: пациент может выглядеть уставшим, отмечать ломкость ногтей, выпадение волос, ощущать замедление пульса; женщины жалуются на нарушение менструального цикла. Не всякое плохое настроение или печаль — это депрессия. Но если вас на протяжении более чем двух недель беспокоят хотя бы некоторые из перечисленных симптомов — обязательно обратитесь к врачу.

Как понять, где депрессия, а где стресс?

Слово «депрессия» — не синоним стресса или хандры. Стресс — защитная реакция организма, и с ним человек чаще всего может справиться самостоятельно, иногда требуется помощь психолога. При депрессии же нужен врач — без квалифицированной помощи выйти из этого состояния проблематично.

Усталость? Стресс? Депрессия? Важно правильно интерпретировать свое состояние

Стресс бывает разным по степени тяжести, которая во многом зависит от вызвавшей его причины — начиная от смерти родственников, развода, увольнения с работы и заканчивая мелкими неприятностями. Источником стресса зачастую становятся распространенные житейские ситуации, например, ребенок сменил школу, взрослый человек вышел на пенсию. При этом реакция психики на изменения может варьироваться в зависимости от индивидуальных качеств человека: уровня тревожности, конституции и темперамента, ранее перенесённых стрессов, психологической устойчивости и общего здоровья. Стресс может послужить толчком к депрессии, но это совсем не обязательно. Чтобы правильно реагировать и принимать адекватные меры, важно научиться различать заболевание (депрессию) и состояние человека в периоды сложностей и изменений (стресс).

Если у меня сезонное расстройство — как его лечить?

Обратитесь к специалисту. Аффективные сезонные расстройства считаются показанием для назначения медикаментов, однако лечение летних и зимних расстройств может быть разным. Кроме того, лекарственные препараты — не единственный путь к выходу из ситуации.

Чтобы справиться с депрессией, первое, что нужно сделать, — обратиться к специалисту

Чтобы вылечиться от депрессии, подход должен быть комплексным и сочетать в себе назначенную врачом терапию (включая прием медикаментов), психологическое лечение и самопомощь. Под самопомощью подразумевается медитация, диета, физические упражнения, творчество и так далее. В ряде исследований отмечена эффективность естественных методов и натуральных препаратов (например, на основе зверобоя) при лечении САР. Но самолечением при депрессии заниматься точно не нужно.

Если сезонным расстройством страдает близкий человек

Если близкий человек страдает от сезонного аффективного расстройства, отнеситесь с пониманием и уважением к его состоянию. Избегайте фраз типа: «тебе просто лень», «нужно только себя пересилить, и всё наладится», «это просто грусть» — и так далее. Больной отчетливо осознает, что с ним происходит, и если бы недуг можно было свести к простой лени, он бы исправил ситуацию.

Важно отнестись с уважением к состоянию человека и поддержать его

Дайте собеседнику выразить свои чувства и поддержите его — доверительное общение поможет гораздо больше, чем нотации. Говорить о заболевании нужно конструктивно и деликатно, избегая осуждения или поучений. Постарайтесь убедить человека, что ему нужна полноценная терапия; дополнительный выходной или отпуск, а уж тем более увлечение алкоголем и табаком не излечат заболевание.

Хандра — еще не депрессия, но меры принять нужно

Если с наступлением холодов у вас частенько портится настроение и пропадает желание что-либо делать, не стоит оставлять свое состояние без внимания. Даже если вы просто захандрили, и о депрессии речь не идет, отмахиваться от проблемы не следует. Постарайтесь наладить свой режим: выбрать оптимальное время, чтобы ложиться спать и просыпаться. Желательно вставать каждый день в одно и то же время, даже по выходным.

Сезонная хандра? Позаботьтесь о том, чтобы нормализовать свой режим

Никто не отменял здоровое и сбалансированное питание: ешьте фрукты, овощи, морепродукты, так как в осенне-зимний период организму не хватает витаминов. Важную роль играет образ жизни. Зимой, при нехватке солнечного света, используйте любую возможность гулять днем. В выходные можно заняться активным отдыхом — пойти на лыжах, выехать в лес и просто больше двигаться. Зачастую этих простых мер оказывается достаточно, чтобы состояние нормализовалось. А как вы чувствуете себя в холодное время года? Знакома ли вам сезонная хандра? Как вы с ней боретесь? Поделитесь в комментариях своим мнением об этой проблеме. Возможно, для вас также окажутся полезными материалы: