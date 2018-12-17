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Чем опасен неправильный массаж 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Хороший массаж так же необходим человеку, как и физические нагрузки. Однако неправильно выполненная процедура может привести к печальным последствиям и нанести ущерб здоровью.
Следует поинтересоваться, насколько квалифицирован вами выбранный специалист. Не стоит выбирать экзотические методики массажа. К примеру, тайский массаж может обернуться для вас защемлением нерва или повреждением позвонков.
Специалисты отметили, что электронные и механические приспособления для массажа в домашних условиях совершенно неэффективны. Все, чего можно добиться таким "самодельным" массажем — это эффекта плацебо и опустошение вашего кошелька.
Доктор медицинских наук Сергей Бубновский уверяет, что баночный массаж тоже неэффективен. Оттягивание верхних покровов кожи способствует расслаблению тела, но также повреждает капилляры, а это плачевно для сердечно-сосудистой системы. Более того, после такой техники массажа остаются синяки, которые могут стать причиной образования тромбов. Это значительно повышает риск инфарктов и инсультов.
Перед посещением массажиста проконсультируйтесь с врачом. Он подберет вам подходящую технику массажа и, возможно, посоветует специалиста.
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