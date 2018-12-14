Употребление белого риса не повышает риск диабета

Исследование показало, что употребление белого риса не связано с повышенным риском развития диабета второго типа.

Рацион жителей многих уголков Земли, и особенно стран Азии состоит из огромного количества белого риса, который содержит много крахмала и имеет высокий гликемический индекс. Давно известно, что употребление белого риса повышает риск развития диабета второго типа, так как приводит к высокому уровню сахара в крови. По крайней мере, об этом нам неоднократно говорили ученые, ссылаясь на результаты самых разных исследований.

Однако теперь эксперты из Национального университета Сингапура выяснили, что даже очень интенсивное употребление белого риса не приводит к повышению опасности развития диабета второго типа. Свои выводы ученые сделали после тщательного анализа числа случаев диабета в самых разных азиатских странах, где белый рис является основой рациона. Также учёные обращали внимание на то, влияет ли на риск диабета употребления лапши и хлеба, наблюдая за этническим китайским населением Сингапура.

Результаты исследования однозначно показали, что рис не приводит к более высокому риску диабета второго типа, однако вероятность возникновения болезней в большинстве случаев зависит от сопутствующей еды. Если ежедневная чашка риса заменяется тарелкой лапши, красным мясом и курицей, то в этом случае риск развития диабета второго типа действительно повышается. А вот замена риса порцией белого или цельнозернового хлеба, напротив, была связана со снижением опасности диабета.