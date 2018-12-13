Названа новая опасность красного мяса

Диетологи из Американской кардиологической ассоциации провели несколько исследований и порекомендовали уменьшить количество красного мяса в рационе питания. Лучше всего заменить этот продукт курицей или рыбой без кожи.

После двух исследований ученые выяснили, что частое потребление красного мяса увеличивает выработку химического вещества — триметиламиноксида (TMAO), которое приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также специалисты сделали открытие, что данный продукт может оказывать отрицательное воздействие на функцию почек. Об этом рассказал доктор Стэнли Хейзен из Кливлендской клиники в США.

При переваривании красного мяса кишечными бактериями вырабатывается триметиламиноксид. Уменьшение этого химического вещества может стать способом лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Первое исследование показало, что диета, включающая в себя красное мясо, способствует повышению ТМАО в 10 раз за 10 месяцев. Прекращение такого рациона позволило снизить уровень ТМАО до нормы за четыре недели.

Второе исследование показало, что у вегетарианцев этот процесс происходит медленнее, если они начинают употреблять мясо в пищу.

Специалисты рекомендуют придерживаться здорового питания, ограничивающего потребление красного мяса, независимо от возраста. Они отмечают, что лучше увеличить в своем рационе фрукты, овощи, бобовые, нежирные молочные и цельнозерновые продукты.