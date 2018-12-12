Напитки для укрепления иммунитета

Зимой особенно важно укреплять иммунитет. Не страшно, если вы пока не готовы к контрастному душу. Как известно, шесть стаканов воды в день помогут вам поддерживать организм в нормальном состоянии. В холодную погоду нужно увеличить количество горячих напитков.

К примеру, утро можно начать с имбирного или облепихового чая. Имбирь укрепляет иммунитет, улучшает аппетит и работу щитовидной железы, а также повышает активность мозга. Облепиха и кофе способны улучшить сердечно-сосудистую систему. Ко всему прочему, кофеин помогает снизить риск инсульта и болезни Паркинсона.

В течение дня добавляйте в стакан с водой лимон. Лимонный сок очищает организм от токсинов. Настой шиповника, как и цитрусовые, богат витамином С. Этот напиток поможет повысить сопротивляемость заболеваниям.

Если вы уже заболели, попробуйте выпить каркаде. Этот чайный напиток способствует снижению жара. В периоды высокой вероятности заболеть простудой помогает организму противостоять вирусам.