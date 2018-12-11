Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа идеальная диета для женского здоровья 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Гарварда порекомендовали женщинам увеличить в рационе питания овощи и фрукты, при этом сократив потребление жирного мяса и сладкого. Подобная диета поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 25%.
К таким выводам исследователи пришли после 12 лет наблюдения за здоровьем 25 тысяч женщин. Все они прошли опрос и заполнили анкету, в которой указали, какой у них рацион питания. Также был проведен анализ крови участниц.
Далее специалисты проследили за переменами в их организме. Оказалось, что даже небольшие изменения в метаболизме во время такой диеты снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.
Особенно было заметно улучшение здоровья у тех женщин, которые долго придерживаться такой системы питания. Отмечается, что средиземноморская диета довольно проста и не требует особых затрат. Причем дорогие морепродукты в составе рациона можно заменить куриным филе или рыбой.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создан спрей-гель, предотвращающий рецидив рака
Назван продукт, восстанавливающий печень1
Ученые выяснили, кому полезна малосолевая диета
Названы основные симптомы «тихого инсульта»1
Раскрыт новый способ продления жизни10
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
04:33
Любопытные факты о работе мозга
Наука
10:13
Почему много сидеть вредно
ЗОЖ
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение