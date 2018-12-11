Найден способ избавиться от толстого живота

Ученые провели ряд исследований и обнаружили способ избавиться от висцерального жира, окружающего внутренние органы, на животе. Об этом сообщает Express.

Так, употребление 10 граммов растворимой клетчатки способно снизить уровень висцерального жира на 3,7 процента за пять лет. Отмечается, что растворимая клетчатка содержится в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе и некоторых фруктах и овощах. Благодаря цельным зернам человек чувствует себя более насыщенным, следовательно легче контролирует аппетит.

Потребление мононасыщенных жиров (присутствуют в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов) приводит к снижению процента жира в области живота. Следует избегать насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, мясе и птице.

Помимо этого, исследователи рекомендовали уменьшить размер порций. По результатам опытов прошлых лет они пришли к выводу, что наибольшее влияние на жир в животе оказывает диета с пониженной калорийностью. Однако при борьбе с висцеральным жиром стоит также уделять время физическим упражнениям.

Ранее в декабре Исследователи техасского университета рассказали о том, как похудеть за выходные без тренировок. Эксперты проанализировали эффект от упражнений на определенные нейронные связи мозга, которые имеются у мышей и людей, и выяснили, что эффект от тренировки средней интенсивности может длиться в течение нескольких дней.