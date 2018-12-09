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Любовь к сахару может привести к алкоголизму 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
Европейские ученые, участвовавшие в проекте IDEFICS, все же смогли доказать, что чрезмерное употребление сахара в детстве способствует развитию пристрастия к алкоголю в молодости.
В 8 странах Европы были сформированы группы наблюдения, участникам было от 7 до 17 лет. У группы из 16 тысяч человек изучали пищевые привычки, опрашивали их родителей. После наблюдений ученым стало ясно, что подобная связь действительно существует.
Дети, которые ели много сладкой и жирной еды, в будущем были более склонны к регулярному употреблению алкоголя, чем те участники эксперимента, которые не злоупотребляли сладким и жирным.
Дело в том, что сахар запускает в мозге выработку «гормона счастья» — дофамина. Алкогольные напитки и наркотики обладают таким же эффектом.
Ученые объяснили связь — оказывается, что любовь к сладкому способствует развитию других зависимостей, и наоборот. Также во время эксперимента было отмечено, что те, кто хочет ограничить себя в употреблении спиртных напитков, едят много сладкого — конфет, пирожных, пьют газированные напитки.
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