Куркума полезна при сердечной недостаточности

Американские ученые провели исследование и выяснили, что куркума может быть полезна для сердечно-сосудистой системы. Все благодаря компоненту, который стимулирует активность гена Nrf2. Данный ген борется с окислительными компонентами в мышцах. Об этом сообщает издание Journal of Applied Physiology.

Исследование проводилась на мышах. Им вшили под кожу специальную помпу, которая выделяла небольшие дозы куркумина. Уже через пять месяцев было зафиксировано значительное улучшение сердечно-сосудистой системы грызунов. Они стали пробегать большие расстояния, а их скорость увеличилась. Причем хорошие результаты продемонстрировали не только животные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и те, которые были совершенно здоровы. Это свидетельствует о том, что независимо от состояния здоровья, куркума улучшает выносливость сердечно-сосудистой системы.

Специалисты сделали вывод, что куркуму можно целенаправленно употреблять в пищу для улучшения здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы.

До этого проводились исследования, которые подтвердили пользу куркумы для зрения. Также она защищает от воспалений, слепоты и слабоумия.