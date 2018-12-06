Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куркума полезна при сердечной недостаточности 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые провели исследование и выяснили, что куркума может быть полезна для сердечно-сосудистой системы. Все благодаря компоненту, который стимулирует активность гена Nrf2. Данный ген борется с окислительными компонентами в мышцах. Об этом сообщает издание Journal of Applied Physiology.
Исследование проводилась на мышах. Им вшили под кожу специальную помпу, которая выделяла небольшие дозы куркумина. Уже через пять месяцев было зафиксировано значительное улучшение сердечно-сосудистой системы грызунов. Они стали пробегать большие расстояния, а их скорость увеличилась. Причем хорошие результаты продемонстрировали не только животные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и те, которые были совершенно здоровы. Это свидетельствует о том, что независимо от состояния здоровья, куркума улучшает выносливость сердечно-сосудистой системы.
Специалисты сделали вывод, что куркуму можно целенаправленно употреблять в пищу для улучшения здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы.
До этого проводились исследования, которые подтвердили пользу куркумы для зрения. Также она защищает от воспалений, слепоты и слабоумия.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты и лекарства, которые нельзя сочетать
Разработано универсальный экспресс-тест на рак
Какие растения могут помочь в борьбе с болезнями
У асцидий нашли аналог костного мозга
Почему пожилые люди медленнее читают
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение