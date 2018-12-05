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Онколог назвал опасные для жизни продукты 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Врач-онколог Антон Шкиряк рассказал о трех продуктах, употребление которых несет в себе смертельную опасность. Частое включение их в рацион чревато развитием раковых опухолей, опасных для жизни.
Одним из таких продуктов стало мясо, приготовленное на гриле. Виной тому вещества, появляющиеся в процессе горения дерева, которые попадают непосредственно в мясо, чем способны спровоцировать рак желудка.
Электронные сигареты тоже, как доказали исследования, вызывают онкологию, вне зависимости от того, содержится ли в них смола. Табак в любом случае делает свое дурное дело.
В тройку опасных продуктов также вошел сахар. Повышенный его уровень в крови опасен тяжелыми последствиями для организма. Частое употребление сахара способствует развитию злокачественных опухолей.
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