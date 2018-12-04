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Полезные свойства чая 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Изначально чай использовался как лекарственное средство. Чаем называли любой настой на растительном материале, поэтому со временем появилась необходимость добавлять определенную характеристику: фруктовый чай, зеленый чай, травяной чай. Другими словами, существуют разные виды чая, и каждый из них по-разному влияет на человеческий организм.
Чем полезен чай

1. Зеленый чай

История зеленого чая начинается в Китае еще в III тысячелетии до нашей эры. С тех пор польза зеленого чая многократно доказана. Он способен регулировать уровень сахара в крови, помогает пищеварению и улучшает умственную концентрацию.
Последнее связано с высоким содержанием в нём кофеина, так что зеленый чай обладает прекрасным тонизирующим эффектом, который, в отличие от кофе, не приводит к упадку сил и длится дольше. Научно доказано, что любители зеленого чая менее склонны к таким заболеваниям, как рак, диабет и артрит.

2. Черный чай

Основная польза черного чая заключается в том, что он налаживает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет стенки сосудов и налаживает кровообращение. Именно по этой причине пакетики с чаем прикладывают к уставшим глазам, желая избавиться от отеков и покраснений.
Черный чай нормализует работу сердца, очищает организм от шлаков и снижает риск образования тромбов. Он способен повышать давление, поэтому противопоказан гипертоникам.

3. Белый чай

Белый чай часто называют источником молодости. Он способен замедлять процессы старения и внешне, и внутренне, сохраняя в организме эластин и коллаген. Белый чай богат антиоксидантами. За эти качества белый чай высоко ценится в косметологии и используется в кремах и гелях.

4. Мятный чай

Чай с мятой оказывает успокаивающее действие. Его рекомендуют пить людям с психическими расстройствами и плохой стрессоустойчивостью. Он устраняет тошноту, боли в желудке, неприятный запах изо рта и улучшает пищеварение. Ко всему прочему мятный чай укрепляет иммунную систему, ускоряет лечение лихорадки и ангины.

5. Улун

Этот чай также называют бирюзовым, и он совмещает в себе свойства черного и зеленого чая. Это не просто смесь двух чайных видов, но и особенная обработка, заключающаяся в легком подсушивании целых листьев. Улун содержит множество витаминов, минералов и эфирных масел.
Он снимает усталость, улучшает цвет лица и способствует регенерации клеток кожи, предотвращая появление ранних признаков старения.

6. Каркаде

Каркаде — прохладительный напиток, пришедший к нам из Египта. Его называют красным чаем или гибискусом. Заваривается он из лепестков красной суданской розы. В арабских странах этот чай считается лекарством от всех болезней, ведь свойства каркаде целебны.
Он сбивает жар, борется со спазмами, избавляет от боли в суставах и применяется в лечении болезней печени. Однако в нём содержится большое количество кислот, что полезно только человеку со здоровым пищеварительным трактом. Больным гастритом пить каркаде не стоит, так как он повышает кислотность в желудке.

7. Пуэр

Этот темный чай получается только при специальной технологии изготовления длительностью 2–3 года, после чего он только хорошеет с годами. Другие чаи не обладают таким свойством и теряют свои вкусовые качества со временем. Пуэр нормализирует уровень холестерина в крови и является одним из немногих чаев, которые можно пить язвенникам.
Его часто включают в диетические программы для похудения. Что немаловажно, тонизирующий эффект этого темного чая выше, чем у любого другого, а диабетикам стоит обратить на него особое внимание: пуэр уменьшает количество сахара в крови.
Лечение чаем распространено во всех странах мира, ведь чай — это, фактически, лекарственный отвар. В зависимости от его вида можно поправить здоровье и насладиться вкусом одновременно. Существует огромное количество чаев со специями, фруктами, ягодами. Нужно лишь подобрать то, что вам необходимо в данный момент. Будьте здоровы и пейте больше чая!
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